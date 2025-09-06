Die Schweizer Nati feiert einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den Kosovo im WM-Quali-Auftakt. Captain Granit Xhaka lobt die dominante erste Halbzeit, sieht aber noch Verbesserungspotenzial aufgrund der zweiten Hälfte.

Im vierten Anlauf hat es geklappt mit dem ersten Sieg überhaupt gegen den Kosovo – und wie! Mit einer 4:0-Führung geht die Nati im ausverkauften St.-Jakob-Park in die Pause. «Das war die perfekte erste Halbzeit, wir haben schon lange nicht mehr so dominant gespielt», sagt Captain Granit Xhaka nach Abpfiff. Insgesamt könne man zufrieden sein mit dem Auftritt, doch der 32-Jährige sieht noch Luft nach oben.

«Die zweite Halbzeit war leider nicht gut oder gut genug, uns hat heute die Konstanz über 90 Minuten gefehlt. Das müsste unser Ziel sein», so Xhaka. Der Plan sei nicht mehr wie besprochen umgesetzt worden, einige Sachen seien zu leger gewesen. «Es ist Kritik auf hohem Niveau, so bin ich halt leider, aber am Schluss könnte auch das Torverhältnis wichtig sein. Deshalb hätten wir noch ein, zwei Tore machen sollen.»

«Keine Ausreden»-Klartext zum Auftakt der Woche

Insgesamt sei dieses Ergebnis und besonders die ersten 45 Minuten zum WM-Quali-Auftakt allerdings ein «Riesen-Statement» an alle, die glauben würden, dass die Schweiz nicht mehr die Schweiz der letzten Jahre sei. «Das hat mich vor dem Spiel geärgert», erklärt Xhaka und stellt fest: «Man hat heute in der ersten Hälfte eine ganz grosse Schweiz gesehen.» Auch er selber musste in den vergangenen Kosovo-Duellen schon Kritik einstecken, dass er nicht sein volles Können abgerufen habe. «Klar wird es immer speziell sein für mich, gegen den Kosovo zu spielen aufgrund der Geschichte meiner Familie, doch ich habe das in diesem Spiel versucht auszublenden.»

Den Grundstein für die herausragende Teamleistung gegen den Kosovo setzte man unter der Woche. Trotz Last-Minute-Transfers, Sponsoren- und Gerichtsterminen sowie dem Kurzausflug nach Deutschland schwärmt man rund um die Nati von der Intensität der Trainings. Captain Xhaka hat die Stossrichtung zu Beginn der Woche vorgegeben, wie er nach dem 4:0-Sieg verrät. «Wir hatten vor dem ersten Training ein Meeting und ganz klar der Mannschaft gesagt, dass es jetzt richtig losgeht – keine Zeit verlieren, keine Ausreden, wir müssen jetzt alle liefern», erklärt der Sunderland-Star.

Selbstkritik für vergangene Nati-Auftritte

Man habe den Traum von der nächsten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer. Diesen wolle man verwirklichen. «Wir wissen, dass wir in den vergangenen Monaten nicht immer das geleistet haben, was wir eigentlich draufhaben. Aber mit diesem verdienten Sieg könnten wir die positive Entwicklung der USA-Reise weiterführen.» Am Montag soll diese Entwicklung im besten Fall schon das nächste positive Kapitel schreiben. Dann wartet mit Slowenien der nächste Gegner in der WM-Quali auf Xhaka und Co.