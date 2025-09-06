DE
FR
Abonnieren
«Das war ein Riesen-Statement»
2:29
Stolzer Nati-Captain Xhaka:«Das war ein Riesen-Statement»

Captain Xhaka mit Ansage
«Man hat eine ganz grosse Schweiz gesehen»

Die Schweizer Nati feiert einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den Kosovo im WM-Quali-Auftakt. Captain Granit Xhaka lobt die dominante erste Halbzeit, sieht aber noch Verbesserungspotenzial aufgrund der zweiten Hälfte.
Publiziert: 06:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/11
Granit Xhaka mit einer Ansage – erst auf dem Platz, dann auch daneben.
Foto: TOTO MARTI
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Blick_Portrait_582.JPG
Tobias Wedermann und Toto Marti

Im vierten Anlauf hat es geklappt mit dem ersten Sieg überhaupt gegen den Kosovo – und wie! Mit einer 4:0-Führung geht die Nati im ausverkauften St.-Jakob-Park in die Pause. «Das war die perfekte erste Halbzeit, wir haben schon lange nicht mehr so dominant gespielt», sagt Captain Granit Xhaka nach Abpfiff. Insgesamt könne man zufrieden sein mit dem Auftritt, doch der 32-Jährige sieht noch Luft nach oben.

«Die zweite Halbzeit war leider nicht gut oder gut genug, uns hat heute die Konstanz über 90 Minuten gefehlt. Das müsste unser Ziel sein», so Xhaka. Der Plan sei nicht mehr wie besprochen umgesetzt worden, einige Sachen seien zu leger gewesen. «Es ist Kritik auf hohem Niveau, so bin ich halt leider, aber am Schluss könnte auch das Torverhältnis wichtig sein. Deshalb hätten wir noch ein, zwei Tore machen sollen.»

«Keine Ausreden»-Klartext zum Auftakt der Woche

Insgesamt sei dieses Ergebnis und besonders die ersten 45 Minuten zum WM-Quali-Auftakt allerdings ein «Riesen-Statement» an alle, die glauben würden, dass die Schweiz nicht mehr die Schweiz der letzten Jahre sei. «Das hat mich vor dem Spiel geärgert», erklärt Xhaka und stellt fest: «Man hat heute in der ersten Hälfte eine ganz grosse Schweiz gesehen.» Auch er selber musste in den vergangenen Kosovo-Duellen schon Kritik einstecken, dass er nicht sein volles Können abgerufen habe. «Klar wird es immer speziell sein für mich, gegen den Kosovo zu spielen aufgrund der Geschichte meiner Familie, doch ich habe das in diesem Spiel versucht auszublenden.»

Blick-Fussballchef Tobias Wedermann zur Nati-Gala
0:58
Blick-Fussballchef zur Gala:«Dieser Nati-Auftritt macht Lust auf mehr!»

Den Grundstein für die herausragende Teamleistung gegen den Kosovo setzte man unter der Woche. Trotz Last-Minute-Transfers, Sponsoren- und Gerichtsterminen sowie dem Kurzausflug nach Deutschland schwärmt man rund um die Nati von der Intensität der Trainings. Captain Xhaka hat die Stossrichtung zu Beginn der Woche vorgegeben, wie er nach dem 4:0-Sieg verrät. «Wir hatten vor dem ersten Training ein Meeting und ganz klar der Mannschaft gesagt, dass es jetzt richtig losgeht – keine Zeit verlieren, keine Ausreden, wir müssen jetzt alle liefern», erklärt der Sunderland-Star.

Selbstkritik für vergangene Nati-Auftritte

Man habe den Traum von der nächsten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer. Diesen wolle man verwirklichen. «Wir wissen, dass wir in den vergangenen Monaten nicht immer das geleistet haben, was wir eigentlich draufhaben. Aber mit diesem verdienten Sieg könnten wir die positive Entwicklung der USA-Reise weiterführen.» Am Montag soll diese Entwicklung im besten Fall schon das nächste positive Kapitel schreiben. Dann wartet mit Slowenien der nächste Gegner in der WM-Quali auf Xhaka und Co.

Mehr zur WM-Quali
«Das war ein Riesen-Statement»
2:29
Stolzer Nati-Captain Xhaka
«Das war ein Riesen-Statement»
Gattuso gelingt Premiere als Italien-Coach
Frankreich siegt souverän
Gattuso gelingt Premiere als Italien-Coach
Blick-Fussballchef Tobias Wedermann zur Nati-Gala
0:58
Blick-Fussballchef zur Gala
«Dieser Nati-Auftritt macht Lust auf mehr!»
Avdullahu erlebt Albtraum statt Traumdebüt
Mit Video
Erstes Spiel nach Kosovo-Wahl
Avdullahu erlebt Albtraum statt Traumdebüt
Schweden nur mit Remis nach üblem Goalie-Patzer
Nati-Gegner teilen Punkte
Schweden nur mit Remis nach üblem Goalie-Patzer
«Man hat eine ganz grosse Schweiz gesehen»
Mit Video
Captain Xhaka mit Ansage
«Man hat eine ganz grosse Schweiz gesehen»
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz