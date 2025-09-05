DE
FR
Abonnieren

Nati-Gegner teilen Punkte
Schweden nur mit Remis nach üblem Goalie-Patzer

Slowenien und Schweden trennen sich in der Schweizer Gruppe B 2:2 unentschieden. Die Skandinavier hätten beinahe den Sieg davongetragen, trotz eines üblen Schnitzers von Goalie Robin Olsen.
Publiziert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die enttäuschten Schweden (hier Viktor Gyökeres) nach dem späten Gegentor.
Foto: Darko Bandic
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Schweden verpasst in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B den Sieg in Slowenien knapp. Ein Goaliefehler und ein Tor in der letzten Minuten sorgen für das 2:2.

Den schlimmen Patzer von Goalie Robin Olsen kann Schweden in Ljubljana noch korrigieren. Nachdem der Keeper von Malmö 42 Sekunden nach Wiederanpfiff einen harmlosen Weitschuss des ehemaligen Luganese Sandi Lovric zum 1:1 hat passieren lassen, gelingt dem jungen Yasin Ayari in der 73. Minute das 2:1. Bis fast in die Nachspielzeit sieht es so aus, als wäre dies der Siegtreffer und der 21-jährige Ayari von Brighton der Matchwinner. Er hat in der 18. Minute bereits das 1:0 von Anthony Elanga vorbereitet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Doch in der 90. Minute tritt Sloweniens Starstürmer Benjamin Sesko entscheidend in Erscheinung. Er bringt den Ball inmitten von schwedischen Verteidigern mit dem Kopf zu Zan Vipotnik, der mit einem Halbvolley und via Pfosten zum 2:2 trifft. Schweden, das mit Viktor Gyökeres, aber ohne den 150-Millionen-Angreifer Alexander Isak spielt, kann darauf nicht mehr reagieren.

Für Slowenien geht am Montag mit dem Spiel in Basel gegen die Schweiz weiter (20.45 Uhr).

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Slowenien
Slowenien
Schweden
Schweden
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Slowenien
        Slowenien
        Schweden
        Schweden
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026