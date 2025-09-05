Slowenien und Schweden trennen sich in der Schweizer Gruppe B 2:2 unentschieden. Die Skandinavier hätten beinahe den Sieg davongetragen, trotz eines üblen Schnitzers von Goalie Robin Olsen.

Die enttäuschten Schweden (hier Viktor Gyökeres) nach dem späten Gegentor. Foto: Darko Bandic

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schweden verpasst in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B den Sieg in Slowenien knapp. Ein Goaliefehler und ein Tor in der letzten Minuten sorgen für das 2:2.

Den schlimmen Patzer von Goalie Robin Olsen kann Schweden in Ljubljana noch korrigieren. Nachdem der Keeper von Malmö 42 Sekunden nach Wiederanpfiff einen harmlosen Weitschuss des ehemaligen Luganese Sandi Lovric zum 1:1 hat passieren lassen, gelingt dem jungen Yasin Ayari in der 73. Minute das 2:1. Bis fast in die Nachspielzeit sieht es so aus, als wäre dies der Siegtreffer und der 21-jährige Ayari von Brighton der Matchwinner. Er hat in der 18. Minute bereits das 1:0 von Anthony Elanga vorbereitet.

Doch in der 90. Minute tritt Sloweniens Starstürmer Benjamin Sesko entscheidend in Erscheinung. Er bringt den Ball inmitten von schwedischen Verteidigern mit dem Kopf zu Zan Vipotnik, der mit einem Halbvolley und via Pfosten zum 2:2 trifft. Schweden, das mit Viktor Gyökeres, aber ohne den 150-Millionen-Angreifer Alexander Isak spielt, kann darauf nicht mehr reagieren.

Für Slowenien geht am Montag mit dem Spiel in Basel gegen die Schweiz weiter (20.45 Uhr).