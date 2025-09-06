Der 4:0-Auftaktsieg der Nati gegen Kosovo fand vor vollen Rängen statt. Am Montag gegen Slowenien droht im St. Jakob-Park hingegen eine Mini-Kulisse. Bis am Freitag waren erst knapp 9000 Tickets abgesetzt.

1/7 Nach dem ausverkauften Spiel gegen Kosovo droht der Nati am Montag gegen Slowenien in Basel eine Mini-Kulisse. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die Nati ist mit einem überzeugenden 4:0 gegen Kosovo in die WM-Quali gestartet. Um den Traumstart perfekt zu machen, muss sie am Montag gegen Slowenien – erneut in Basel – nachlegen. Doch gegen den letztjährigen EM-Achtelfinalisten droht eine Mini-Kulisse. Bis am Freitag waren knapp 9000 von möglichen 34'000 Tickets abgesetzt, weshalb der obere Rang (Sektor G) geschlossen bleibt.

Trainer Murat Yakin (50) hat ein gewisses Verständnis für das geringe Interesse, da in diesem Sommer sehr viele Events stattgefunden hätten. «Aber es ist schade, dass wir nicht in Bern spielen, das wäre zentraler gelegen.» Doch der Wunsch des SFV, in der Bundeshauptstadt anzutreten, war keine Option, da wegen der bevorstehenden Europa-League-Kampagne YB in dieser Nati-Pause auf Kunstrasen zurückkehren musste, nachdem wegen der Frauen-EM im Wankdorf temporär ein Naturrasen verlegt worden war.

Wenig klingender Name, hohe Ticketpreise

Die Gründe für den spärlich angelaufenen Vorverkauf sind vielschichtig. Neben der nicht idealen Ansetzung – Montagabend, Anpfiff 20.45 Uhr, in der Peripherie der Schweiz – spielen auch weitere Faktoren eine Rolle. Mit Slowenien gastiert kein klingender Name im Joggeli, obwohl die Nummer 50 der Weltrangliste an der letzten EM eine gute Rolle gespielt hat und im Achtelfinal gegen Portugal erst im Penaltyschiessen gescheitert ist. Und mit Stürmer Benjamin Sesko (Manchester United) und Goalie Jan Oblak (Atletico Madrid) haben die Slowenen auch zwei Stars in ihren Reihen.

Auch die Eintrittspreise sind nicht ganz ohne. Zwar gibt es im Familiencorner Tickets für 31.20 Franken (pro Erwachsener) und 14.80 Franken (für Kinder bis 16 Jahre) inklusiv Essensgutscheinen, ein reguläres Ticket hinter einem der beiden Tore kostet aber 41.50, auf der Gegentribüne sogar 91.50 Franken. Und für den teuersten Platz auf der Haupttribüne (am Gang) muss man 137.50 Franken hinblättern. Ein stolzer Preis, den der SFV mit gestiegenen Kosten für die Stadionmiete und das Sicherheitspersonal begründet.

Kein Minusgeschäft

Kommt hinzu, dass Nati-Spiele in der Fussball-Stadt Basel kein Selbstläufer sind. In der Vergangenheit wurde praktisch nur gegen namhafte Gegner im grössten Stadion des Landes gespielt - oder eben gegen Kosovo, ein Widersacher, der dank der grossen Diaspora in der Schweiz das Stadion ebenfalls füllt, weshalb sich die beiden Heimspiele in Basel auch rechnen. Für die Partie am Freitag hätten weit mehr als 50'000 Tickets verkauft werden können.

Beim letzten Heimspiel in Basel gegen einen wenig klingenden Namen kamen bei Yakins Premiere als Nati-Trainer Anfang September 2021 gegen Griechenland gerade einmal 3500 Fans in den St. Jakob-Park. Damals handelte es sich um ein Testspiel wenige Wochen nach dem heroischen Viertelfinal-Einzug an der EM gegen Frankreich. Im letzten Heimspiel gegen Slowenien vor 10 Jahren kamen immerhin 25'750 ins Joggeli, damals ging es aber in der Quali für die EM 2016 in Frankreich bereits um alles oder nichts.

Womöglich hätte es Sinn gemacht, gegen Slowenien in einem kleineren Stadion anzutreten. Allerdings wollten die SFV-Verantwortlichen die beiden innerhalb von 72 Stunden angesetzten Heimspiele aus logistischen und Kostengründen im selben Stadion austragen. Yakin hofft, dass nach dem in der ersten Halbzeit sehr starken Auftritt gegen Kosovo der eine oder andere Kurzentschlossene doch noch ein Ticket kauft. Eine grosse Kulisse hätte sich die Nati nach dem perfekten Start in die Quali jedenfalls auch gegen Slowenien verdient.