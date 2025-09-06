Die Schweizer Nati macht mit dem 4:0-Auftaktsieg in der WM-Quali über den Kosovo Lust auf mehr. Zu euphorisch wird die Blick-Community deshalb aber noch nicht.

Gleich fünf Sechser hat Blick den Nati-Stars in der Benotung für den starken Auftritt am Freitagabend gegen den Kosovo gegeben. Die 14 bewerteten Spieler – einzig Denis Zakaria und Cedric Itten erhielten für ihren Kurzauftritt keine Note – weisen dabei einen eindrücklichen Notenschnitt von 5,1 auf.

Auch die Community goutiert den souveränen 4:0-Auftaktsieg in die WM-Quali mit einem starken Notenschnitt von 4,9, zeigt sich aber noch etwas kritischer als die Blick-Reporter. Die stärkste Diskrepanz weist Breel Embolo auf: Von Blick für seinen Doppelpack mit der Bestnote belohnt, wird er von den Lesern im Schnitt mit einer Fünf bewertet.

Auf der anderen Seite des Spektrums steht Johan Manzambi. Der Genfer wurde von den Blick-Lesern um eine halbe Note (4,5) besser bewertet als von uns. Bei den Akteuren aus der Startelf kann einzig Innenverteidiger Manuel Akanji, dessen 1:0 der Dosenöffner war, die Community (Note 5,3) mehr überzeugen als die Blick-Reporter (Note 5). Komplette Einigkeit herrscht bei Remo Freuler, der von beiden Seiten eine glatte Fünf erhält.

«Auf dem Boden bleiben»

Auch in der Kommentarspalte dominieren selbstverständlich positive Voten. Doch – ganz wie der ehrgeizige Nati-Captain kurz nach Spielschluss – nerven sich einige über den Leistungsabfall in der 2. Halbzeit. «Was für eine erste Halbzeit, hätte ich nicht wirklich so erwartet, Chapeau! Betreffend zweiter Halbzeit bin ich voll bei Xhaka: Schade, steckten viele Schweizer dermassen zurück», findet beispielsweise Daniel Grünfelder.

«Leider schaffen wir es nicht, zwei Halbzeiten top zu spielen», ärgert sich Max Borrer. Noch weiter geht Ernst Schaffhauser, für den die Nati nach der 4:0-Führung «das Fussballspielen eingestellt» hat.

Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der WM-Quali gibt es denn auch einige Stimmen, die auf die Euphoriebremse treten, schliesslich sei der Kosovo das nominell schwächste Team der Gruppe. «Mal auf dem Boden bleiben», schreibt Jürgen Gerber und blickt bereits auf das Spiel gegen Slowenien (20.45 Uhr) voraus: «Schon am Montag wird es schwieriger werden. Das ist kein Selbstläufer.»