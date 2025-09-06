DE
Blick-Community zum 4:0 gegen Kosovo
«Auf dem Boden bleiben»

Die Schweizer Nati macht mit dem 4:0-Auftaktsieg in der WM-Quali über den Kosovo Lust auf mehr. Zu euphorisch wird die Blick-Community deshalb aber noch nicht.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Die Nati feiert einen ungefährdeten Sieg gegen den Kosovo.
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Gleich fünf Sechser hat Blick den Nati-Stars in der Benotung für den starken Auftritt am Freitagabend gegen den Kosovo gegeben. Die 14 bewerteten Spieler – einzig Denis Zakaria und Cedric Itten erhielten für ihren Kurzauftritt keine Note – weisen dabei einen eindrücklichen Notenschnitt von 5,1 auf.

Auch die Community goutiert den souveränen 4:0-Auftaktsieg in die WM-Quali mit einem starken Notenschnitt von 4,9, zeigt sich aber noch etwas kritischer als die Blick-Reporter. Die stärkste Diskrepanz weist Breel Embolo auf: Von Blick für seinen Doppelpack mit der Bestnote belohnt, wird er von den Lesern im Schnitt mit einer Fünf bewertet.

Auf der anderen Seite des Spektrums steht Johan Manzambi. Der Genfer wurde von den Blick-Lesern um eine halbe Note (4,5) besser bewertet als von uns. Bei den Akteuren aus der Startelf kann einzig Innenverteidiger Manuel Akanji, dessen 1:0 der Dosenöffner war, die Community (Note 5,3) mehr überzeugen als die Blick-Reporter (Note 5). Komplette Einigkeit herrscht bei Remo Freuler, der von beiden Seiten eine glatte Fünf erhält.

Community-Noten vs. Blick-Noten

Gregor Kobel:

Blick-Note: 5

Community-Note: 4,8

Silvan Widmer:

Blick-Note: 6

Community-Note: 5,2

Manuel Akanji:

Blick-Note: 5

Community-Note: 5,3

Nico Elvedi:

Blick-Note: 5

Community-Note: 4,9

Ricado Rodriguez:

Blick-Note: 5

Community-Note: 4,6

Granit Xhaka:

Blick-Note: 6

Community-Note: 5,3

Remo Freuler:

Blick-Note: 5

Community-Note: 5

Fabian Rieder:

Blick-Note: 6

Community-Note: 5,3

Dan Ndoye:

Blick-Note: 6

Community-Note: 5,3

Breel Embolo:

Blick-Note: 6

Community-Note: 5

Ruben Vargas:

Blick-Note: 5

Community-Note: 4,9

Miro Muheim:

Blick-Note: 4

Community-Note: 4

Johan Manzambi:

Blick-Note: 4

Community-Note: 4,5

Michel Aebischer:

Blick-Note: 4

Community-Note: 4,3

Ohne Bewertung: Denis Zakaria und Cedric Itten.

«Auf dem Boden bleiben»

Auch in der Kommentarspalte dominieren selbstverständlich positive Voten. Doch – ganz wie der ehrgeizige Nati-Captain kurz nach Spielschluss – nerven sich einige über den Leistungsabfall in der 2. Halbzeit. «Was für eine erste Halbzeit, hätte ich nicht wirklich so erwartet, Chapeau! Betreffend zweiter Halbzeit bin ich voll bei Xhaka: Schade, steckten viele Schweizer dermassen zurück», findet beispielsweise Daniel Grünfelder.

«Leider schaffen wir es nicht, zwei Halbzeiten top zu spielen», ärgert sich Max Borrer. Noch weiter geht Ernst Schaffhauser, für den die Nati nach der 4:0-Führung «das Fussballspielen eingestellt» hat.

Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der WM-Quali gibt es denn auch einige Stimmen, die auf die Euphoriebremse treten, schliesslich sei der Kosovo das nominell schwächste Team der Gruppe. «Mal auf dem Boden bleiben», schreibt Jürgen Gerber und blickt bereits auf das Spiel gegen Slowenien (20.45 Uhr) voraus: «Schon am Montag wird es schwieriger werden. Das ist kein Selbstläufer.»

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Serbien
Serbien
0:0
3
3
5
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
0:0
4
-2
5
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
