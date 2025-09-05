Die Nati legt einen souveränen Start in die WM-Qualifikation hin – und doch ist Captain Granit Xhaka nicht vollends zufrieden.

1/30 Die Nati feiert einen ungefährdeten Sieg gegen den Kosovo. Foto: TOTO MARTI

Granit Xhaka (gegenüber SRF)

«Das war die beste erste Halbzeit seit Langem. Aber die zweite Halbzeit war nicht gut. Wir haben keine Ordnung mehr gefunden. Plötzlich haben wir angefangen, Dinge zu machen, die nicht geplant waren. Mit der zweiten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Die erste Halbzeit war fast perfekt. Wenn wir so weiterspielen, legen wir das fünfte, sechste, siebte Tor nach. Schade, dass wir nur 4:0 gewonnen haben.»

Manuel Akanji (gegenüber SRF)

«Das Resultat ist natürlich sehr gut. Das einzige, was man uns in der zweiten Halbzeit vorwerfen kann, ist die Effizienz. Wir hätten genug Chancen gehabt, noch drei, vier Tore zu schiessen. Ich glaube trotzdem, dass es ein sehr gutes Resultat ist.»

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Wir hatten eine kleine Phase, in der wir nachgelassen haben. Am Schluss haben wir es souverän durchgezogen. Es ist klar, dass man beim Stand von 4:0 die Führung verwaltet. Es war wichtig, einigen Spielern Einsatzzeiten zu geben und andere zu schonen. Dabei verändert sich der Rhythmus – das ist völlig normal.»

Breel Embolo (gegenüber SRF)

«Turbulent war die Woche eher von aussen. Ich war eigentlich immer ganz ruhig. Für mich ist ganz klar: Wenn ich hierhin komme, zählt nur die Nati, das Resultat und die Leistung. Der einzige Makel heute war, dass wir nicht das fünfte oder sechste Tor suchten. Unser Ziel ist es, als Erster weiterzukommen.»