DE
FR
Abonnieren

«War schwierig zu akzeptieren»
Fiala musste bittere WM-Pille schlucken – und ist jetzt Nati-Edelfan

Nach drei harten Monaten reicht es für Kevin Fiala nicht für ein Comeback an der Heim-WM. «Es war hart, das zu akzeptieren», gesteht der NHL-Starstürmer. Trotzdem buchte er spontan einen Flug nach Zürich und verliess mit seiner Familie noch am selben Abend Los Angeles.
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/7
Comeback-Traum geplatzt, doch Kevin Fiala startet seine Sommerpause im Kreise seiner Nati-Kollegen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Erst kurz vor Turnierstart war klar, dass Kevin Fiala die Heim-WM verpasst
  • Der Comeback-Traum platzt, doch Fiala fliegt trotzdem nach Zürich zur Nati
  • Fiala stellt klar: «Die Wahrheit ist, ich spiele erst nächste Saison wieder»
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Die Schweizer Nati spielt sich an ihrer Heim-WM in eine Euphorie – und Kevin Fiala ist drei Monate nach seinem Olympia-Drama in Mailand mittendrin. Zwar nicht auf dem Eis, aber beim Team. Der Uzwiler versucht alles für ein rechtzeitiges Comeback, trainiert in Los Angeles bis zwei Tage vor dem Turnierstart. Er hofft bis zuletzt, bekam aber wohl von den Kings-Ärzten kein grünes Licht. Näher will Fiala nicht auf die Umstände eingehen, die seinen Traum von der Heim-WM platzen lassen. «Es war hart, das zu akzeptieren.»

«Bin sofort in den ersten Flieger gestiegen»
3:21
Nati-Edelfan Kevin Fiala:«Bin sofort in den ersten Flieger gestiegen»

Grünes Licht geben sie dem 29-Jährigen aber für die Reise in die Schweiz, nachdem er die ersten drei Nati-Spiele noch in Kalifornien am TV schaut. «Als ich diesen Bescheid bekam, habe ich am Morgen spontan einen Flug gebucht und bin am Abend noch nach Zürich geflogen.» Mit seiner Frau Jessica, den beiden Töchtern Masie-Mae (2) und der erst sieben Wochen alten Zoie-Lou sowie Hündchen Foxi.

Fiala blickt auf Olympia-Horror zurück

Statt Nati-Star ist der NHL-Stürmer jetzt Edel-Fan der Schweizer. Zur Erinnerung: Im zweiten Spiel des Olympia-Turniers fällt der 100-Kilo-Kanadier Tom Wilson nach einem Zweikampf unglücklich auf das Bein des Schweizers. Fiala zieht sich dabei eine Unterschenkel-Verletzung zu. Olympia-Aus – Saisonende – keine Heim-WM.

Hat er das einfach so weggesteckt? «Nein, es war wirklich hart, ganz ehrlich. Man will sich nie verletzen, aber bei Olympia war es doppelt so hart.» Von einem Moment auf den andern dem Team nicht mehr helfen zu können, damit hadert Fiala, als er die Spiele aus dem Spitalbett schaut.

«Mental ein Rückschritt»

Lange hält er sich jedoch nicht damit auf. Gleich nach Olympia habe er sich, abgesehen davon, dass ihn auch seine Familie braucht, ein neues Ziel gesetzt: für die Heim-WM in Zürich wieder fit zu sein. «Dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Das fühlt sich irgendwie wie ein Rückschritt an», so Fiala, «auch mental. Die Wahrheit ist: Ich werde erst nächste Saison wieder spielen können.»

Das ist umso bitterer für den dreifachen WM-Silberhelden (2018, 2024, 2025), weil er laut eigener Aussage körperlich sehr nahe an einem Comeback gewesen sei. «Darum war es noch schwieriger zu akzeptieren. Ich kämpfte drei Monate dafür und investierte viele Stunden. Dann platzte der Traum, es ging von hundert auf null, jetzt ist Sommerpause für mich.»

Kevin Fiala überrascht Hockey-Nati in der Kabine
0:30
NHL-Star zieht Show ab:Kevin Fiala überrascht Hockey-Nati in der Kabine

Den Anfang davon verbringt er im Kreise der Nati-Kollegen, ist zusammen mit den ebenfalls rekonvaleszenten Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) und Andrea Glauser (Fribourg) unterstützend beim Team. «Wir bringen gute Vibes rein.» Fiala zuletzt auch als Heissmacher in der Kabine mit der Verkündung der «Starting Six» vor dem Briten-Spiel. Der NHL-Star betont jedoch, dass es hier und jetzt nicht um ihn geht, «um den armen Kevin». Sondern das Team soll glänzen, «ich gebe ihm meine Liebe, meine Energie».

Mehr zum Thema
Was die Kabinenszenen über unsere Nati aussagen
Mit Video
Nati-Inside
Fiala besonders nervös
Was die Kabinenszenen über unsere Nati aussagen
Bleibt der Schweizer WM-Song erhalten?
Nati-Inside
Plädoyer von Nico Hischier
Bleibt der Schweizer WM-Song erhalten?
Schweizer Hockey-Legenden verzücken Fans auf Kunst-Eis
Mit Video
Als «Vorband» unserer Nati
Schweizer Hockey-Legenden verzücken Fans auf Kunst-Eis
«Ich wusste, dass meine Zeit noch kommen wird»
«Bin ein Kopfmensch»
Nati-Star Niederreiter hofft an Heim-WM auf Ketchup-Effekt
Die verrückten Geheimnisse hinter WM-Maskottchen Cooly
Darum mag die Kuh Regen nicht
Die verrückten Geheimnisse hinter WM-Maskottchen Cooly
Verletzter Glauser macht verrückte Gold-Ansage
Mit Video
Nati-Inside
Nati-Einheizer in der Kabine
Verletzter Glauser macht verrückte Gold-Ansage
Wie weit kann das WM-Frühlingsmärchen unserer Nati führen?
Mit Video
Fans und Spieler im Rausch
Nati fliegt durch Heim-WM – NHL-Star gerät ins Schwärmen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
30
18
2
Finnland
Finnland
5
19
15
3
Österreich
Österreich
0:0
5
-2
10
4
Lettland
Lettland
5
-6
6
5
USA
USA
5
-3
5
6
Deutschland
Deutschland
0:0
6
-6
5
7
Ungarn
Ungarn
5
-13
3
8
Großbritannien
Großbritannien
5
-19
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
5
15
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
5
6
13
3
Slowakei
Slowakei
5
8
11
4
Norwegen
Norwegen
1:0
5
7
10
5
Schweden
Schweden
0:1
6
9
9
6
Dänemark
Dänemark
5
-11
3
7
Slowenien
Slowenien
6
-16
3
8
Italien
Italien
5
-18
0
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Eishockey-WM 2026
        Eishockey-WM 2026
        Schweiz
        Schweiz