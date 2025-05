Captain Hischier nicht mit der Nati auf dem Eis

1/5 Nachdem Nico Hischier im Startdrittel gegen Deutschland einen Schlag gegen den Unterkörper bekommen hat, versucht er noch weiterzuspielen. Doch nach diesem Zweikampf... Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Nico Hischier fehlt beim Spiel gegen Norwegen wegen Verletzung

Schweizer Nationalteam in komfortabler Ausgangslage für Gruppensieg

Nicole Vandenbrouck aus Herning

Nur 13 Stunden nach dem 5:1-Sieg im Knüller gegen Deutschland stehen die Schweizer in Herning (Dä) wieder auf dem Eis. Fürs Warm-up, denn am Abend warten die rumpligen und bissigen Norweger. Doch ein Nati-Star fehlt wie erwartet: Captain Nico Hischier (26). Für ihn stehen stattdessen weitere medizinische Untersuchungen an, er hat sich am Unterkörper (Knie?) verletzt. Zahlreiche andere Spieler bestreiten die Einheit zwecks Schonung ebenfalls nicht.

Der Walliser ist im Startdrittel gegen die Deutschen ausgeschieden. Im Anschluss ans Spiel wird der NHL-Star humpelnd in den Katakomben gesichtet. Zu jenem Zeitpunkt kann Nati-Trainer Patrick Fischer noch keine genauen Informationen liefern, wie es um seinen wichtigen Spieler steht. Er sagt da: «Wir werden morgen sehen, wie es Nico geht. Die Chancen sind da, dass er wieder spielen kann. Schauen wir mal, ob dies schon gegen Norwegen der Fall ist.» Hischier hat laut Fischer im Spiel einen Schlag abbekommen und versucht, weiterzuspielen. Aber nach einem Zweikampf mit Josh Samanski landet er auf dem Eis und bleibt kurz liegen, bevor er in die Garderobe verschwindet.

Keine Not, ein Risiko einzugehen

Dass Hischier am Freitagmittag nicht auf dem Eis gesichtet wird, bedeutet wohl, dass er am Abend tatsächlich nicht im Einsatz steht. Ein vernünftiger Entscheid, da gegen die physisch auffälligen Norweger kein Risiko mit einem angeschlagenen Leistungsträger eingegangen werden muss. Die komfortable Ausgangslage sowie das Restprogramm der Schweizer würden sogar zulassen, dass man dem Nati- und Devils-Captain eine Verschnaufpause bis zum Viertelfinal geben könnte. Die Schweizer treffen am Sonntag auf Ungarn und am Dienstag auf Kasachstan.

Der Gruppensieg oder der zweite Platz ist praktisch in trockenen Tüchern. Denn für einmal haben es die Schweizer schon im ersten Teil der Gruppenphase mit den Brocken wie Tschechien, den USA und Deutschland zu tun bekommen. «Jetzt ist es ein Vorteil, dass wir die starken Gegner schon hinter uns haben», bestätigt Fischer. «Das sieht jetzt zwar chillig aus, aber da steckt harte Arbeit dahinter.» In den verbleibenden Partien müsse man nun intelligent sein.

