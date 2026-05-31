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«Das ist etwas Besonderes»
Josis Eltern erleben zweite Heim-WM – und haben einen Wunsch

Doris und Peter Josi fiebern mit ihrem Sohn in Zürich mit. Beim WM-Debüt von Roman Josi 2009 in Bern war ihre Nervosität eine andere. Damals hofften sie auf wenig Eiszeit für den Teenie. Jetzt ist der 35-Jährige der Captain, Leistungsträger und Starverteidiger.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Doris und Peter Josi kommen schon in den Genuss der zweiten Heim-WM ihres Sohns Roman Josi.
Foto: Pius Koller

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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Die Stimmung bei den Spielen der Schweizer Nati in der Swiss Life Arena in Zürich ist elektrisierend. Mittendrin: die Eltern von Roman Josi. Doris und Peter Josi fiebern mit – und das schon zum zweiten Mal bei einem Heim-Turnier. Denn ihr Sohn gab 2009 in Bern sein WM-Debüt. Damals war vieles anders. «Die Stimmung, die Ausgangslage, seine Rolle», erzählt Mama Doris.

Roman ist da gerade mal 18 Jahre alt und im Sommer davor von Nashville in der zweiten Runde gedraftet worden. Der Teenie spielt aber noch beim SCB. Seine Nomination fürs Heim-Turnier kommt für seine Eltern eher überraschend. «Mit jedem überstandenen Kaderschnitt haben wir uns noch mehr für ihn gefreut», erinnert sich die 61-Jährige. Als es so weit ist, haben die Eltern einen Gedanken: «Wir hofften, dass er jeweils nicht zu lange auf dem Eis steht, weil ihm sonst vielleicht ein Fehler passiert. Und heute kann es nicht lange genug sein», sagt Papa Peter lächelnd.

Der 63-Jährige erkennt, dass sie damals nervöser gewesen waren als heute. Denn in der Zwischenzeit ist viel passiert. Aus dem Jungen aus Bern ist ein NHL-Star geworden. Die Eltern haben seither unzählige NHL-Partien gesehen. Roman ist bei den «Preds» wie auch bei der Nati Captain und zum Leistungsträger gereift. «Die Zeit vergeht so schnell. Einst war er immer der Jüngste», so Peter Josi. Nun ist Fakt, dass das Karriereende viel näher ist als dessen Anfang.

Im Camper an Turniere im Ausland

Dieser Umstand macht diese WM noch spezieller für Josis, die vom aktuellen Nati-Kader die einzigen Eltern sind, die bereits das zweite Heim-Turnier ihres Spielersohns miterleben. Seit er in Nashville lebt (2011), sind dies die ersten Ernstkämpfe, die sie in der Schweiz zu sehen bekommen. «Das ist etwas Besonderes», so Doris Josi, die mit ihrem Lebenspartner Peter Bamert – er trägt fürs Halbfinal-Spiel ein altes Nati-Shirt von Josi – auch schon im Camper an Turniere im Ausland gereist ist.

Josis sind so stolz auf Roman. Nicht primär seiner sportlichen Erfolge wegen. Sondern? «Auf seine Art und Weise, wie er seine Leaderrolle lebt. Wie positiv seine Teamkollegen über ihn reden. Was er bei den Hockey-Fans auslöst und wie das Publikum auf ihn reagiert.» 2009 sei er bestimmt unbekümmerter gewesen, weiss seine Mama, «aber obwohl der Druck für ihn gestiegen ist, ist er er selbst geblieben und hat auch die Spielfreude nie verloren».

Jetzt haben sie noch einen Wunsch für ihn: dass Roman Josi am Sonntag mit DER Medaille um den Hals in seinen 36. Geburtstag vom Montag feiern kann. «Gold wäre natürlich die Krönung.»

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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