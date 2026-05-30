Wer macht die Eishockey-Nati heiss auf den WM-Halbfinal? Nach dem Auftritt von Roger Federer in der Kabine hat Blick die Community gefragt. Und die hat eine klare Meinung.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Eishockey-Nati begeistert mit ihren WM-Auftritten die Schweizer Fans. Und gewährt ihnen auch Einblick in ihre Kabine. Die Fans dürfen miterleben, wie vor dem Spiel jeweils die «Starting Six» verlesen werden – also die Startaufstellung. Videos davon werden jeweils auf Social Media veröffentlicht.

0:52 Maestro verrät Starting Six: Federer macht die Nati aufs Schweden-Spiel heiss

Vor dem Viertelfinal-Knüller gegen Schweden verfehlte der Kabinenauftritt von Roger Federer seine Wirkung nicht. Die Nati gewann erstmals ein K.o.-Spiel gegen die Skandinavier und steht nun zum dritten Mal in Folge im WM-Halbfinal. Bleibt die Frage: Wer kann den Auftritt von Federer, dem grössten Sportler, den die Schweiz je hervorgebracht hat, für den Halbfinal noch toppen? Für Captain Roman Josi ist klar: «Es wird schwierig.»

Blick hat diese Frage der Community gestellt und zwölf Schweizer Persönlichkeiten aus dem Sport und der Unterhaltungsbranche zur Auswahl gegeben. Eine Mehrheit ist dabei der Meinung, dass eine Nati-Legende der Mannschaft vor dem Halbfinal gegen Norwegen einheizen soll. Von den über 26'000 Umfrageteilnehmern haben sich 31 Prozent für Andres Ambühl ausgesprochen. Mit dem WM-Final ist letztes Jahr seine eindrückliche Karriere zu Ende gegangen. Mit Ausnahme von 2018 ist die aktuelle WM die erste seit seinem Debüt 2004, bei der Ambühl nicht auf dem Eis steht. Eine Nati-Legende, die dem Team einheizt? Das würde durchaus passen.

Fischer landet auf Platz 2

Auch auf Platz 2 folgt bei der Blick-Community ein Mann, der in den letzten Jahren die Nati geprägt hat. 23 Prozent wünschen sich, dass Patrick Fischer das Team heissmacht. Ausgerechnet der Ex-Nati-Trainer, der einen Monat vor Beginn der WM seinen Posten räumen musste – weil er öffentlich gemacht hatte, dass er vor Olympia 2022 in Peking ein Covid-Zertifikat gefälscht hat.

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Platz 3 belegt ebenfalls ein Sportstar: Marco Odermatt. Der fünffache Gesamtweltcupsieger hat vor dem Finnland-Duell bereits die Glocke geläutet und mit dem Team in der Halle mitgefiebert. Er setzt sich mit 13 Prozent der Stimmen knapp vor Fussball-Nati-Captain Granit Xhaka (12 Prozent) durch.

Das Voting wurde von Blick am Freitagabend (17.08 Uhr) lanciert und am Samstagmorgen (11 Uhr) ausgewertet.

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