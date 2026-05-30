Sarina Bosshard, GlücksPost

Roman Josi (35) und Ellie Ottaway Josi (33)

In den USA hat der Berner sein Glück gleich doppelt gefunden. Nicht nur spielt er seit 16 Jahren für die Nashville Predators und ist gar Captain der Mannschaft, dort hat er 2016 auch seine grosse Liebe kennengelernt. Durch gemeinsame Freunde ist er Ellie Ottaway erstmals in einem Restaurant begegnet. Weil das Model beruflich verreiste, dauerte es, bis sie zusammenkamen. Drei Jahre später gaben sie sich in einer romantischen Traumhochzeit in Nashville das Ja-Wort. Ihre Liebe krönten sie mit ihren beiden Kindern Luca (5) und Ivy (3). Mit Schäferhündin Bella wohnt die Familie etwas ausserhalb der Musikmetropole in einer schönen Landhausvilla in den Forest Hills. Doch das Leben in Nordamerika ist wegen der vielen Reisen zu den Auswärtsspielen nicht immer einfach. Umso dankbarer ist Josi für die Unterstützung seiner Ellie: «Meine Frau ist ein echter Star, weil wir so viel unterwegs sind. Sie macht das grossartig und ist eine wunderbare Mutter. Wann immer ich zu Hause bin, versuchen wir, so viel Zeit wie möglich als Familie zu verbringen.»

Sven Andrighetto (33) und Lynn (32)

Noch diesen Sommer läuten beim Stürmer der ZSC Lions und seiner Verlobten die Hochzeitsglocken. Der Zürcher hatte in der Nati-Pause vergangenen November in einem Wellnesshotel um die Hand seiner Liebsten angehalten. «Ich bin angekommen», schwärmte er vor kurzem in der «Schweizer Illustrierten». Nachdem seine erste Ehe mit einem US-amerikanischen Model zerbrochen war, ist dieses neue Glück umso schöner: «Ich wusste nicht, dass es so einen Menschen gibt für mich, und habe nicht mehr an die grosse Liebe geglaubt.» Gemeinsam mit Hündchen Kylie wohnen die beiden, die sich im Sommer 2023 bei einer Party begegnet sind, im Zürcher Unterland. Seine Gefühle zeigt das Paar gerne: In den sozialen Medien teilen sie immer wieder verliebte Schnappschüsse aus den Ferien, vom gemeinsamen Sport oder von Ausflügen. Auch die Beziehung zu Andrighettos Familie ist eng: So arbeitet Lynn im Pilatesstudio der Mutter und der Schwester ihres Zukünftigen.

Leonardo (38) und Anina Genoni

Zürich, Davos, Bern und nun Zug – der Schweizer Nati-Goalie hat schon einige Stationen in seiner Karriere hinter sich. Egal, wo er hingeht, sie ist immer dabei: Ehefrau Anina. Die beiden gingen in Kilchberg ZH auf die gleiche Schule. Gefunkt hat es schliesslich in einem Skilager im bündnerischen Laax – da war er gerade mal 14 Jahre alt. «Ich erwischte die Beste gleich am Anfang», sagte der siebenfache Schweizer Meister einst der «Basler Zeitung». Heute leben sie gemeinsam mit ihren drei Kindern Giulien (13), Emilia (11) und Gianni (8) wieder in jenem Ort, wo ihre Liebesgeschichte einst begann. Während der dreifache Silber-Held das Tor hütet, hält seine Ehefrau zu Hause alles zusammen. «Sie ist eine Stütze meiner Karriere, ohne die es gar nicht gehen würde», betont er gegenüber dem «Tages-Anzeiger». In seinem Privatleben sei dank ihr alles perfekt organisiert. «Ich weiss es zu schätzen, was sie alles macht für unsere Kinder, aber auch für mich.»

Simon Knak (24) und Cloé Salzgeber (25)

Im zweiten Anlauf hat es zwischen dem Stürmer und der Moderatorin geklappt. Ein erstes Mal kamen der Zürcher und die Tochter von SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber (56) schon während ihrer Schulzeit zusammen. Beide besuchten dasselbe Schulhaus in Nürensdorf ZH, sie war eine Klasse über ihm. Ihre «Schulbeziehung», wie Knak es im «Blick»-Interview nennt, verlief sich im Sand und damit auch ihr Kontakt. Lediglich im Dorf sei man sich mal über den Weg gelaufen. Bis Cloé ihm eines Tages ein SMS schrieb. «Ich dachte zuerst, sie hat sich verschrieben.» Vor sechs Jahren, mitten in der Coronapandemie, gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Weil Knak die letzten Jahre für den HC Davos auflief, führten sie jedoch eine Fernbeziehung. Doch damit ist nun Schluss: Auf die nächste Saison wechselt er zu den ZSC Lions und ist damit auch wieder mit seinem einstigen Schulschatz vereint.

Nino Niederreiter (33) und Cecilia Schuler

Seit November 2018 sind der Bündner und die Zürcherin ein Herz und eine Seele. Die beiden verbindet unter anderem ihre Liebe zum Sport. Während er für die Winnipeg Jets in Kanada stürmt, schlägt ihr Herz für den Fussball. Zusammen besuchen sie regelmässig Sportanlässe, hier etwa ein Formel-1-Rennen. Die gemeinsame Zeit geniessen sie in vollen Zügen, denn schon in den Anfängen ihrer Liebe mussten die beiden mit einer grossen Distanz umgehen: Sie studierte Rechtswissenschaften in Zürich, er lebte bereits seinen Traum in Nordamerika. Seit drei Jahren spielt der Ehrenbürger der Stadt Chur im kanadischen Winnipeg. 2023 erzählte Niederreiter, dass «sein Schatz», der damals in Zürich arbeitete, ihn immer wieder für einige Wochen besuche. «Cecilia meistert das alles ganz grossartig. Ich bin sehr stolz auf sie.» Heute ist Schuler bei einer Bündner Kanzlei tätig.

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