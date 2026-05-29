Mit einem 3:1-Sieg im Viertelfinal beendet die Hockey-Nati an der Heim-WM ihren Schweden-Fluch. Damit sorgt sie auch im Ausland für Aufsehen – ein Überblick über die internationalen Pressestimmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz schlägt Schweden 3:1 im WM-Viertelfinal in Zürich

Schwedische Medien loben Schweizer Team und kritisieren nicht gegebene Strafe

Norwegen und Finnland freuen sich über besseres Abschneiden als Schweden

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gegen Schweden weist die Schweiz eine miserable WM-Bilanz auf – umso schöner ist der Viertelfinal-Sieg vom Donnerstagabend gegen die Skandinavier, der die Nati an der Heim-WM weiterhin vom ganz grossen Coup träumen lässt.

«Schweden-Albtraum ist beendet», titelt etwa Blick. Ähnlich tönt es bei anderen grossen Medienhäusern unseres Landes. So frohlockt SRF Sport: «Von wegen Angstgegner: Nati bodigt Schweden nach grossem Kampf». Und für die Tamedia-Zeitungen ist es ein «lang ersehnter Sieg».

In den Augen des Westschweizer Fernsehens RTS ist «die ‹schwarze Bestie› niedergestreckt» und für die französischsprachige Ausgabe von Watson spielte die Schweiz «wie eine grosse Hockey-Nation». Gross ist die Freude auch im Tessin: «Das Fest geht weiter: Die Schweiz ist im Halbfinal!», lautet der Matchbericht-Titel des «Corriere del Ticino».

Schweden zwischen Ärger und Bewunderung

Im Ausland ist der Schweizer Sieg vor allem in Skandinavien ein grosses Thema – was natürlich in erster Linie an den unterlegenen Schweden liegt. Neben dem Ärger über eine nicht gegebene Fünf-Minuten-Strafe gegen Timo Meier nach dem harten Einsteigen gegen Oskar Sundqvist ist im Land des elffachen Weltmeisters auch Bewunderung zu spüren.

So schreibt der «Sweden Herald» von «einer Schweiz, die viel zu gut war». Beeindruckt ist das Onlinemedium auch von der Stimmung in der Swiss Life Arena: «Der Lärmpegel war ohrenbetäubend und das Publikum sprang so heftig herum, dass die Betonarena ins Schwanken geriet.» Aus Sicht der schwedischen Mannschaft kommentiert «Dagens Nyheter» trocken: «Harter Tag».

Norwegischer Experte: «Endlich!»

Und während die Schweden ihre Wunden lecken, zeigt man sich in den Nachbarländern durchaus etwas schadenfreudig: «Sie haben uns jahrelang verspottet. Endlich! Dass wir es schaffen, das Turnier fortzusetzen, und sie verabschieden können, stört mich nicht», lässt die norwegische «Verdens Gang» den Hockey-Experten Ole Eskild Dahlström zitieren. Und für die finnische «Ilta-Sanomat» handelt es sich um ein «WM-Fiasko für Schweden». Norwegen und Finnland haben im Gegensatz zu den «Tre Kronor» die Halbfinals erreicht.

In Nordamerika löst der Schweizer Sieg, wohl auch aufgrund des gleichentags stattfindenden Duells zwischen Kanada und den USA (4:0), dagegen weniger Resonanz aus. Immerhin: Für das offizielle NHL-Portal herrschte am Donnerstag in Zürich «Gänsehaut-Stimmung».