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Eishockey-WM: Deshalb wird unsere Nati den Titel holen
Nati-Fans sind heiss
Deshalb werden unsere Jungs den Titel holen
Wir haben bei den Nati-Fans nachgefragt, weshalb die Zeit für unsere Jungs jetzt gekommen ist.
Publiziert: 08:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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