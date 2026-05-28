DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
WM
Nati-Fans zeigen sich zuversichtlich gegen Schweden
Nati-Fans zeigen sich vor Schweden-Kracher zuversichtlich
«Jetzt lömmer die Sieche 4:1 abe!»
Vor dem Spiel gegen Angstgegner Schweden fragen wir die Fans vor Ort, wieso man genau heute die Schweden schlagen können.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zur Eishockey-Heim-WM
0:52
Klare Sache für Nati-Fans
«Jetzt lömmer die Sieche 4:1 abe!»
1:24
20 Spiele – zwei Siege
Das sagt Josi zur Bilanz gegen Schweden
0:45
Odermatt, Hecht, Huggel & Co.
Riesiger Star-Auflauf für die Hockey-Nati
1:04
Vor Sieg gegen Finnland
Büne Huber macht Eishockey-Nati heiss
1:40
«Da war auch viel Glück dabei»
Captain Josi spricht über seinen WM-Hattrick
3:21
Nati-Edelfan Kevin Fiala
«Bin sofort in den ersten Flieger gestiegen»
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Eishockey-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen