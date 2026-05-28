DE
FR
Abonnieren

Nati-Fans zeigen sich vor Schweden-Kracher zuversichtlich
«Jetzt lömmer die Sieche 4:1 abe!»

Vor dem Spiel gegen Angstgegner Schweden fragen wir die Fans vor Ort, wieso man genau heute die Schweden schlagen können.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
Alles zur Eishockey-Heim-WM
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen