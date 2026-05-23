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Eishockey WM: Captain Josi spricht über seinen Hattrick
«Da war auch viel Glück dabei»
Captain Josi spricht über seinen WM-Hattrick
Roman Josi und Calvin Thürkauf sprechen nach dem 9:0-Sieg gegen Ungarn über das Spiel und den geschichtsträchtigen Hattrick von Captain Josi.
Publiziert: 19:44 Uhr
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