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«Da war auch viel Glück dabei»
Captain Josi spricht über seinen WM-Hattrick

Roman Josi und Calvin Thürkauf sprechen nach dem 9:0-Sieg gegen Ungarn über das Spiel und den geschichtsträchtigen Hattrick von Captain Josi.
Publiziert: 19:44 Uhr
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