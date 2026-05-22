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«Kopf schneller als die Arme»
Berra spricht über kurioses Eigentor kurz vor Schluss

Reto Berra kassierte kurz vor Schluss noch ein kurioses Eigentor. Auch wenn es schlussendlich nicht zählte, wurde er im Anschluss auf die Szene angesprochen und reagierte gelassen.
Publiziert: 08:27 Uhr
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Mannschaft
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TD
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1
Schweiz
Schweiz
5
21
15
2
Finnland
Finnland
4
15
12
3
Österreich
Österreich
4
-2
9
4
USA
USA
4
-1
5
5
Ungarn
Ungarn
3
0
3
6
Lettland
Lettland
4
-8
3
7
Deutschland
Deutschland
4
-10
1
8
Großbritannien
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4
-15
0
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Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
4
13
11
2
Slowakei
Slowakei
4
9
11
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
5
10
4
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Norwegen
4
6
7
5
Schweden
Schweden
4
7
6
6
Slowenien
Slowenien
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-10
3
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0
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