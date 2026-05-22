DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
WM
Eishockey-WM: Egli spricht über den Sieg gegen die Briten
Egli nach Sieg gegen Briten
«Haben uns das Leben selbst schwer gemacht»
Dominik Egli spricht nach dem Sieg gegen die Briten über das Spiel.
Publiziert: 00:29 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zur Eishockey-Heim-WM
1:13
Egli nach Sieg gegen Briten
«Haben uns das Leben selbst schwer gemacht»
0:30
NHL-Star zieht Show ab
Kevin Fiala überrascht Hockey-Nati in der Kabine
1:14
Crosby, Celebrini und Co.
NHL-Superstars feiern Sieg in Berner Bar
0:45
Einblick in die Nati-Garderobe
Trainer Cadieux heizt Spielern für USA-Knüller ein
2:30
Viel Wirbel vor der WM
«Ziele kann man auch mit Cadieux erreichen!»
1:26
Man ist sich einig
«Rochette hat sich das WM-Aufgebot verdient»
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Eishockey-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen