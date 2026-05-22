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Egli nach Sieg gegen Briten
«Haben uns das Leben selbst schwer gemacht»

Dominik Egli spricht nach dem Sieg gegen die Briten über das Spiel.
Publiziert: 00:29 Uhr
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