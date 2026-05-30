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Starting-Six: Trainer-Legende heizt der Nati an WM ein
Starting-Six von Ex-Coach
Trainer-Legende heizt der Nati vor WM-Halbfinal ein
Ralph Krueger hat die Ehre die Starting-Six der Schweizer Nati vor dem Halbfinal bekannt zu geben. Der ehemalige Nati-Coach heizt der Mannschaft noch einmal richtig ein.
Publiziert: 16:26 Uhr
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