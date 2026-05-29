Die Viertelfinal-Pleite gegen die Schweiz ist in Schweden am Tag danach nicht Hauptthema. Sondern weiterhin das Foul von Nati-Star Timo Meier an Oskar Sundqvist. Supertalent Stenberg (18) hat eine klare Meinung: «Feige Schiedsrichter.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Timo Meier Knie-Check gegen Schwedens Oskar Sundqvist im WM-Viertelfinal

Schwedische TV-Experten und Spieler kritisieren Schiris für zu milde Strafe

Auch das arrogante Verhalten der Refs in der Situation ist ein Thema

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Dass die «Tre Kronor» gegen die Schweiz im WM-Viertelfinal in Zürich sportlich chancenlos geblieben ist, beschäftigt in Schweden kaum jemanden. Die Nachbetrachtungen zum Duell dominiert vor allem ein Thema: das Foul von Timo Meier an Oskar Sundqvist.

Die Aktion spielt sich in der neutralen Zone ab (35. Minute): Meier bremst den scheibenführenden Gegner hart aus mit einem Cross- und Kniecheck. Sundqvist krümmt sich auf dem Eis vor Schmerzen, wird danach im Rollstuhl in die Katakomben gebracht. Das Verdikt für den NHL- und Nati-Star ist gemessen an der Schwere des Fouls zu soft.

Die finnischen Refs Mikko Kaukokari und Riku Brander brummen Meier lediglich zwei Minuten wegen Crosschecks auf. Stattdessen hätte der 29-Jährige mit einem Fünfer unter die Dusche geschickt werden müssen. Zudem könnte das Foul noch ein Nachspiel in Form einer Sperre haben.

Schweden-Legende ist ausser sich

Die ausbleibende Spieldauerstrafe bringt die Schweden auf die Palme. Schon während der Partie wettern zahlreiche Experten am TV über Meiers übertriebenes Einsteigen. Und auch zwölf Stunden später sind die Gemüter noch erhitzt. So ist auch Schwedens NHL-Legende Peter Forsberg (52, Nashville, Philadelphia, Colorado), dessen Wahlheimat die Schweiz ist, empört über den Entscheid der Schiedsrichter: «Das sollte definitiv ein Fünfer sein. Diese reflexartige Reaktion ist absolut lebensbedrohlich. Sundqvist könnte monatelang ausfallen.»

Die beiden Refs bekommen ihr Fett weg – von schwedischen Hockey-Experten, aber auch von Spielern. Auf dem Sender Viaplay wettern nebst Forsberg auch Mattias Norström (54) und Erik Granqvist (54). Letzterer sagt: «Ich habe zu Hause versprochen, hier nicht zu fluchen, aber diese Schiedsrichter sind wirklich verdammt schlecht.»

Nach ihrem WM-Aus reden die schwedischen Akteure Klartext. Goalie Magnus Hellberg reagiert gegenüber «Expressen» mit Unverständnis: «Ich halte das für lebensbedrohlich. Man sieht in der Wiederholung ganz deutlich, wie er sein Knie nach aussen drückt. Egal, so etwas will man in einem Eishockeyspiel nicht sehen.»

Stenberg: «Feige Schiedsrichter»

Assistenzcaptain Mattias Ekholm muss sich verbal zurückhalten, da er sonst eine Busse befürchte. Der Verteidiger sucht das Gespräch mit den Refs und ist von deren Haltung irritiert: «Sie waren in jenem Moment sehr arrogant und sagten nur, ‹Nein, das ist ein Crosscheck›. Ich versuchte, sie dazu zu bringen, sich die Szene erneut anzuschauen. Darüber waren sie nicht begeistert und beendeten die Kommunikation.» Er habe sich beherrschen müssen, sie nicht anzubrüllen.

Supertalent Ivar Stenberg (18) sagt im «Sportbladet» kurz und deutlich: «Das war unglaublich hässlich. Feige Schiedsrichter. Die haben sich wegen der Schweizer Fans nicht getraut.» Der Teenie mutmasst, dass sie nach der Matchstrafe gegen Dean Kukan (7. Minute) keine weitere haben aussprechen wollen.

Tippspiel zur Hockey-WM Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Jetzt mitmachen