Schwedens Oskar Sundqvist muss im WM-Viertelfinal gegen die Schweiz im Rollstuhl vom Eis. Timo Meier entgeht aber einer Matchstrafe. Experten in Schweden können das nicht verstehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oskar Sundqvist wird im WM-Viertelfinal von Timo Meier schwer verletzt

Schweden kritisiert Schiedsrichter: Nur zwei Minuten Strafe für Meier

Experte: Sundqvist könnte bis zu sechs Monate ausfallen

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Der schwedische Nationalspieler Oskar Sundqvist muss nach einem sehr harten Check von Timo Meier im WM-Viertelfinal verletzt vom Eis. Im Rollstuhl. Meier aber kommt mit einer Zwei-Minuten-Strafe davon. Und das sorgt bei den Schweden für Empörung. «Ich will nicht fluchen, aber das ist so verdammt schlecht von den Schiedsrichtern», kritisiert Erik Granqvist, Hockey-Experte beim schwedischen Videostreaming-Dienst Viaplay.

Die Szene ereignet sich im Mitteldrittel: Sundqvist führt den Puck in der neutralen Zone, als Meier mit hohem Tempo anbraust und den Schweden am linken Knie trifft. Sundqvist bleibt vor Schmerzen auf dem Eis liegen, später ist er in den Katakomben im Rollstuhl zu sehen. Das Urteil der Schiris: Cross-Check. Die schwedische Bank kanns nicht glauben: Trainer Sam Hallam protestiert an der Bande lautstark.

Gibts noch ein Nachspiel?

Besonders heftig reagiert Granqvist. «Das ist eine glasklare Fünf-Minuten-Strafe. Es ist wahnsinnig dreckig von Meier. Ich weiss, dass er einen Cross-Check gemacht hat, aber er hat auch bewusst sein linkes Knie ausgestreckt, und es war Knie gegen Knie. Das ist extrem gefährlich», wird der Experte von «Aftonbladet» zitiert. Granqvist fügt hinzu: «Sundqvist könnte ein halbes Jahr ausfallen, vielleicht sogar den Rest seiner Karriere. Das ist eine glasklare Fünf-Minuten-Strafe für Meier.»

Auch Schweden-Legende Peter Forsberg äussert sich kritisch über diese Entscheidung. Er vermutet, dass Meier nur deshalb einer härteren Strafe entging, weil Dean Kukan bereits im ersten Drittel des Spiels eine Matchstrafe erhalten hatte. «Aber du stimmst mir zu, dass das skandalös ist?», fragt Granqvist. Forsberg: «Das muss absolut eine Fünf-Minuten-Strafe sein, immer. Mit den Knien so reinzugehen, ist absolut gefährlich.»

Blick-Eishockeychef Dino Kessler schätzt die Situation so ein: «Die Schweizer haben viel Glück, weil die Refs offenbar Scheuklappen vor den Augen haben. Meier müsste unter der Dusche sein.»

Für Meier könnte es ein Nachspiel geben. Falls die IIHF-Regelhüter genauer hinschauen als die Schiedsrichter in der Halle.

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