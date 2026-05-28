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Schweizer lieben Country
Diese Songs lassen die Herzen der Nati-Stars höher schlagen

«W. Nuss vo Bümpliz» sorgt nach den Siegen für Gänsehaut-Momente bei den Schweizern. Doch der Musik-Geschmack unserer Nati-Stars ist bunt gemischt: Von Mundart über Rap bis Country ist alles dabei, wie die Liste ihrer Lieblingssongs zeigt.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Sandro Aeschlimann

«Mr. Brightside», The Killers

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Sven Andrighetto

«Leu vo Züri», Dodo

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Nicolas Baechler

«Stah da», Phenomden

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Tim Berni

«Getting started», Sam Fender

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Reto Berra

«Changes», Tupac Shakur

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Christoph Bertschy

«La Plena», W Sound 05

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Attilio Biasca

«I had some help», Morgan Wallen, Post Malone

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Dominik Egli

«The Days», Chrystal (NOTION Remix)

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Lukas Frick

«All My Friends», A Day to Remember

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Leonardo Genoni

«Nur en Söldner», Bligg

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Nico Hischier

«Sky and Sand», Paul Kalkbrenner

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Ken Jäger

«W. Nuss vo Bümpliz», Patent Ochsner

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Roman Josi

«Für immer uf di», Patent Ochsner

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Sven Jung

«Talk to you», ANOTR (ft. 54 Ultra)

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Simon Knak

«Stah da», Phenomden

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Dean Kukan

«Levels», Avicii

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Denis Malgin

«Another one bites the dust», Queen

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Christian Marti

«Ewigi Liäbi», Mash

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Timo Meier

«Laura non cè», Nek

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Janis Moser

«El Bombón», Los Palmeras

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Nino Niederreiter

«Charlotta», Hecht

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Damien Riat

Alle Songs von Avicii

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Théo Rochette

Alle Songs von Morgan Wallen

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Pius Suter

«Franco Nero», Phenomden

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Calvin Thürkauf

«L‘amour toujours», Gigi D‘Agostino

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
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