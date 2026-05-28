Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey
Sandro Aeschlimann
«Mr. Brightside», The Killers
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Sven Andrighetto
«Leu vo Züri», Dodo
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Nicolas Baechler
«Stah da», Phenomden
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Tim Berni
«Getting started», Sam Fender
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Reto Berra
«Changes», Tupac Shakur
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Christoph Bertschy
«La Plena», W Sound 05
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Attilio Biasca
«I had some help», Morgan Wallen, Post Malone
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Dominik Egli
«The Days», Chrystal (NOTION Remix)
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Lukas Frick
«All My Friends», A Day to Remember
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Leonardo Genoni
«Nur en Söldner», Bligg
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Nico Hischier
«Sky and Sand», Paul Kalkbrenner
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Ken Jäger
«W. Nuss vo Bümpliz», Patent Ochsner
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Roman Josi
«Für immer uf di», Patent Ochsner
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Sven Jung
«Talk to you», ANOTR (ft. 54 Ultra)
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Simon Knak
«Stah da», Phenomden
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Dean Kukan
«Levels», Avicii
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Denis Malgin
«Another one bites the dust», Queen
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Christian Marti
«Ewigi Liäbi», Mash
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Timo Meier
«Laura non cè», Nek
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Janis Moser
«El Bombón», Los Palmeras
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Nino Niederreiter
«Charlotta», Hecht
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Damien Riat
Alle Songs von Avicii
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Théo Rochette
Alle Songs von Morgan Wallen
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Pius Suter
«Franco Nero», Phenomden
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Calvin Thürkauf
«L‘amour toujours», Gigi D‘Agostino
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg