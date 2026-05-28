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Schwedische Vergangenheit
Für vier Nati-Stars wird der Viertelfinal besonders speziell

Nicht nur Dominik Egli, der zuletzt zwei Jahre bei Frölunda spielte, sondern auch Dean Kukan, Ken Jäger und Damien Riat zogen einst aus, um in Schweden bessere Spieler zu werden.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Dominik Egli war in den letzten zwei Jahren in Göteborg zu Hause.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ken Jäger (27) führt Schweiz mit zwei Toren gegen Finnland ins Viertelfinal
  • Jäger lebte zwei Jahre lang in Schweden auf einem Campingplatz
  • Ivar Stenberg (18) erzielte acht Punkte bei der Eishockey-WM 2026
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Mit seinen zwei Toren und einem Assist gegen Finnland (4:2) ist Ken Jäger (27) hauptverantwortlich dafür, dass es am Donnerstag im Viertelfinal gegen Schweden (20.20 Uhr) geht. Dabei hat er selbst eine Vergangenheit im Norden, spielte zwei Jahre in Schweden.

Er kam zu vier Einsätzen bei Rögle in der SHL und spielte dann in der zweithöchsten Liga Allsvenskan bei Västervik, wo er auf einem Campingplatz wohnte. «Wir hatten einen guten Cheftrainer (Mattias Karlin, die Red.), der das Maximum herausholte», erzählte Jäger der «SonntagsZeitung». «Wie spielt man defensiv richtig und in einer Struktur? Wie spielt man, um Erfolg haben zu können? All das wurde mir dort beigebracht.» Ist das Duell gegen Schweden ein spezielles Spiel für ihn? «Es ist sicher irgendwo im Hinterkopf. Doch ich gehe in jedes Spiel, um zu gewinnen.»

Frischer sind die Schweden-Erfahrungen von Verteidiger Dominik Egli (27), der wie Jäger einen langfristigen Vertrag beim HCD unterschrieben hat. Er hatte vor zwei Jahren Davos verlassen, um sich in Göteborg weiterzuentwickeln, und gewann mit Frölunda die Champions League, wobei er im Final nicht spielte.

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Egli schwärmt von Schweden-Supertalent

«Es ist sicher ein bisschen speziell. Ich kenne einen Spieler des schwedischen Teams, mit dem ich bei Frölunda zusammengespielt habe», sagt Egli. Mit Supertalent Ivar Stenberg (18), der im wichtigen Spiel gegen die Slowakei ein tolles Tor erzielte und acht Punkte auf dem Konto hat, habe er zu Beginn der WM noch Kontakt gehabt. «Er ist ein Riesen-Spieler, der eine geniale Zukunft vor sich hat.» 

Über Schweden hatte Dean Kukan (32) den Sprung in die NHL geschafft. Als er als 18-Jähriger keine Perspektive auf einen Platz bei den ZSC Lions sah, suchte er sein Glück bei Lulea. In Schweden lernte er seine spätere Ehefrau Jenni kennen, gewann 2015 die Champions League und wechselte dann nach Nordamerika, ehe der dreifache Silberheld nach sieben Jahren in der Organisation der Columbus Blue Jackets nach Zürich zurückkehrte.

Nur eine Saison verbrachte der Genfer Damien Riat (29) in Schweden. Der Lausanne-Captain spielte als Teenager bei den Junioren der Malmö Redhawks und kam 2014/15 zu drei Einsätzen in der Allsvenskan.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
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