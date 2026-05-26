Patent Ochsner, Jubelstürme und grandiose Leistungen. Die Nati hat die Heimweltmeisterschaft zum Volksfest gemacht. Ab Dienstag muss sie den Elchtest für Titelaspiranten bestehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati begeistert die Schweiz mit starken Leistungen und emotionalen Momenten

Gruppensieg nur bei Sieg gegen Finnland möglich, Knockout-Runde startet Donnerstag

Tausende in Fan-Meilen, Swiss Life Arena liefert unvergessliche Eishockey-Highlights

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Wenn Patent Ochsner singt, ist die Stimmung auf dem Höchststand. Die «W. Nuss vo Bümpliz» ist bereits die inoffizielle Nationalhymne und ein fixer Bestandteil der Schweizer Popkultur, aber wenn der Song als Schlussbouquet durch die Swiss Life Arena geschmettert kommt, geht selbst bei überzeugten Stoikern die Tränendrüse. Herrlich. Da schlägt das Herz tatsächlich hart im Hals. Nicht auszumalen, was los sein wird, wenn am nächsten Sonntag Büne Huber persönlich … – aber schauen wir mal nicht zu weit voraus.

Erst mal gilt es für die Nati ernst, ernster zumindest als bei den letzten Auftritten gegen Deutschland, Österreich, die Briten und Ungarn. Ab jetzt hängen die Früchte höher.

Den Gruppensieg können nur noch die Finnen verhindern, da wird man sich am Dienstag auch wieder mal aus dem Schwitzkasten eines Gegners befreien müssen. Das ist gut – weil das ab Donnerstag in der Knockout-Runde zum guten Ton gehört. Das ist der Elchtest für Titelaspiranten.

Geht der Puck rein, verdünnisiert sich der Elefant aus dem Raum

Was man jetzt schon sagen kann? Die Unruhe vor dem Sturm hat der Mannschaft keinen Schaden zugefügt. Diese Gruppe ist in sich selbst gefestigt und quasi autark, sie ist in der Lage, sich selbst mit Energie zu versorgen, egal wer hinter der Spielerbank steht.

2:42 Nati zaubert an der Heim-WM: «Nur Kanada kann uns Steine in den Weg zum Titel legen»

Das ist die Konsequenz der Konsequenz beim Thema Aufgebotspolitik, keine Ausreden, wer aufgeboten wird und gesund ist, muss Folge leisten. Das schweisst zusammen, selbst wenn man dabei Kollateralschäden wie die Absenz von Lian Bichsel verkraften muss. Aber wenn der Puck vorne ins Netz geht und hinten nicht, verdünnisiert sich irgendwann jeder Elefant aus dem Raum.

Nachhaltige Momente für das Schweizer Eishockey

Ein Ziel hat die Nati schon erreicht: Die Begeisterung hat die Bevölkerung fest im Griff, wer am Samstag gegen Ungarn nicht ins Stadion konnte, hat sich in der Fan-Meile eingerichtet. Zu Tausenden waren sie da. Spass an der Freude, Begeisterung und emotionale Bindung zum Volk ist das, was sich jeder Ausrichter von solchen Events vorstellt und wünscht. Und das – da braucht man sich nichts vorzumachen – führt in erster Linie über solche Vorstellungen, wie sie die Nati bisher präsentiert hat.

Vergessen wird man die rauschenden Feste in der Swiss Life Arena nicht, das waren nachhaltige Momente fürs Schweizer Eishockey, eine Wertschöpfung auf der emotionalen Schiene, verstrickt mit sportlich erstklassigen Leistungen. Josis beschwingte Leichtigkeit, Genonis Kunst im Torraum oder Andrea Glauser beim Verlesen der «Starting Six» in der Garderobe – nur ein paar Beispiele für das, was auch Kinderherzen höher schlagen lässt und Träume weckt.

Noch viermal die W. Nuss bitte, liebe Nati.

2:06 Grund für Nati-Wandel? «Dank Fischer eine andere Mentalität»