Das letzte Gruppenspiel der Nati gegen Finnland sorgt bei den Fans noch einmal für Gänsehaut. Es ist ein ganz spezieller Abend mit Büne Huber, dem Schöpfer der inoffiziellen WM-Hymne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz schlägt Finnland 4:2 in Zürich

10'000 Zuschauer feiern Nati

Büne Huber emotional im Publikum

Die 10'000 Fans in der Swiss Life Arena in Zürich kommen noch einmal voll auf ihre Kosten. Die Nati ringt die starken Finnen mit 4:2 nieder und gewinnt auch ihre siebte Partie. Dies beschert den Schweizern Platz eins nach den Gruppenspielen – und die Schweden als Viertelfinal-Gegner am Donnerstag um 20.20 Uhr.

1:37 Inoffizielle WM-Hymne? Fans sorgen mit der «W. Nuss vo Bümpliz» für Gänsehaut

Nachdem der Schweizerpsalm zum siebten Mal an dieser WM gespielt wird, folgt – wie seit dem Sieg gegen Deutschland immer – das emotionale Schlussbouquet. Es wird «W. Nuss vo Bümpliz» gespielt. Eine Hymne, wie geschaffen fürs Eishockey. Von den Spielern, allen voran Nico Hischier, ausgewählt, nicht von PR-Gurus. Ein Lied zum Mitsingen, Schwelgen und Träumen, das unter die Haut geht. Ein Song, der Fans und Mannschaft zusammenbringt. «Für sie gits nüt, wo's nid git», heisst es im Text. Das scheint auch für die Nati zu gelten, die im Sauseschritt durch die WM geht und so viele Herzen erobert hat.

Auf der Tribüne sitzt neben Skistar Marco Odermatt auch der Mann, der diese berndeutsche Hymne, die 1997 veröffentlicht wurde, geschrieben hat: Büne Huber (64). Und dem Frontmann von Patent Ochsner geht es so richtig ans Herz, als die Fans «W. Nuss vo Bümpliz» singen. Er hat Tränen in den Augen, wie auch schon in den Spielen davor, die er am TV verfolgt hatte.

Huber: «Ihr sit so geili Siechä!»

Vor dem Spiel war der Musiker und Hockey-Fan, der auch schon für ein Charity-Game die Schlittschuhe schnürte, in der Kabine der Nati und heizte dem Team beim Verlesen der «Starting Six» ein. Diese besteht einmal mehr aus Captain Roman Josi, Dominik Egli, Damien Riat, Ken Jäger, Simon Knak sowie diesmal Goalie Reto Berra. Es ist wohl kein Zufall, dass diese sechs Spieler auf dem Eis stehen, als nach 40 Sekunden das 1:0 durch Jäger fällt. Und der Davoser, der zuletzt bei Lausanne spielte, ist es auch, der die Partie mit dem 3:2 im Powerplay entscheidet.

Als Huber die Kabine betritt, wird er von Applaus und Gejohle empfangen (siehe Video oben). «Es ist eine riesengrosse Ehre. Ich habe so manches Spiel geschaut. Ihr kommt mir vor wie eine Tiger-Sippe, die angreift auf der Jagd. Ich habe solche Freude an diesem Team», sagt der Berner Sänger. «Ihr sit so geili Siechä!»

Organisiert hatte Ex-Nati- und NHL-Star Mark Streit das Gastspiel. Die Spieler sind begeistert. «Ich war ziemlich überrascht, habe aber schon gehofft, dass er früher oder später mal ins Stadion kommt, um das mit dieser Kulisse und der ‹W. Nuss› mitzuerleben», erklärt Verteidiger Tim Berni. «Es hat uns einen extremen Push gegeben und hat mega Spass gemacht, ihn zu sehen.»

Josi: «Büne hat es unglaublich gemacht»

«Das ist geil gewesen», schwärmt «W. Nuss vo Bümpliz»-Initiant Hischier mit glänzenden Augen. «Es war eine kleine Überraschung. Er hat die Jungs motiviert und so sind wir auch gestartet.»

4:05 Nati-Marti zu Schweden: «Egal, wer kommt – wir müssen gewinnen»

Josi, der sein 100. Länderspiel bestritt, erzählt begeistert von der «‹W. Nuss› und all den Fans». «Die Siege mit ihnen feiern zu dürfen, ist für uns ein unglaubliches Gefühl.» Und zu Huber sagt der Berner, der Patent Ochsner einst am Gurten-Festival live sah: «Büne hat es unglaublich gemacht. Die ersten Minuten waren sehr gut in unserem Spiel.» Und auf die Frage eines Journalisten, ob Huber nach drei weiteren Siegen auch noch singen werde, sagt Josi lachend: «Ich hoffe es.»

Verteidiger Christian Marti sagt zum Auftritt von Huber: «Das ist mega cool. Allgemein, alles. Wir sehen zum Teil, wer so im Publikum ist. Dass wir diese Euphorie entfachen können, ist mega cool. Das zeigt auch ein wenig, dass wir etwas richtig machen und Spass verbreiten.» Wohl noch selten war eine Nati so populär und so volksnah wie das aktuelle Team von Jan Cadieux.

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