Keiner schmettert den Schweizerpsalm nach den Siegen so gut wie Stürmer Simon Knak. Geübt hatte er schon mit seinen Kollegen in der U16-Nati.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Knak singt die Nationalhymne laut und mit Stolz

Der 24-Jährige lernte die Hymne als U16-Spieler im Mannschaftsbus

Sechsmal erklang der Schweizerpsalm bisher bei der Heim-WM 2026

Schon sechsmal ist die Nationalhymne bisher an der Heim-WM nach einem Sieg der Schweiz erklungen. Wer ist der beste Sänger der Nati? Die Antwort des Ostschweizer Verteidigers Dominik Egli kommt wie aus der Pistole geschossen: «‹Knägge› singt sicher am lautesten und schönsten.» Gemeint ist damit Simon Knak, der bisherige Stürmer von Vizemeister Davos, der ab kommender Saison auch im Klub in der Zürcher Swiss Life Arena spielen wird.

1:13 Egli nach Sieg gegen Briten: «Haben uns das Leben selbst schwer gemacht»

Auf seine Gesangskünste angesprochen, muss der 24-Jährige schmunzeln und erklärt: «Ich bin einfach stolz, dass ich Schweizer bin. Ich glaube, das ist etwas, was speziell ist, wenn man nach dem Match auf dieser blauen Linie stehen kann. Ich finde es auch schön, dass man zu Hause richtig hört, dass alle mitsingen.»

Er bewundere es, wenn etwa im Fussball in den Stadien die italienische Hymne gespielt werde und alle mitsingen. Man erinnert sich da an die Weltmeister von 2006 um Gianluigi Buffon, die «Il Canto degli Italiani» vor den Spielen in einer Inbrunst und voller Emotionalität ins Stadion hinaus schmetterten. Singt Knak wie die Italiener? «Ja, also ich gebe mir Mühe», sagt er mit leuchtenden Augen.

«Wir wollen nicht dastehen und keine Ahnung haben»

Der Zürcher geht beim Singen der Hymne voll auf. «Ich finde richtig cool, dass es bei uns daheim an der WM auch so ist. Darum gehöre ich auch zu jenen, die richtig laut mitsingen.» Wenn auch der 1841 von Alberich Zwyssig komponierte Schweizerpsalm nicht so schwungvoll wie «Fratelli d'Italia» ist.

In den letzten Wochen bekam Knak die Schweizer Hymne oft zu hören. Nicht nur an der WM, sondern davor auch siebenmal, als sie vor den Spielen des Playoff-Finals jeweils von einem kleinen Chor zum Besten gegeben wurde. Welche Version hat ihm dabei besser gefallen, jene in Davos oder die in Freiburg? «Schon die in Davos, die habe ich die ganze Zeit verstanden. Es war ein bisschen einfacher zum Mitsingen. Die in Freiburg war ein Teil Französisch, ein Teil Deutsch.»

1:28 Zweisprachiges Meisterwerk: Sennen-Chor sorgt bei Nationalhymne für Gänsehaut

Gelernt hat Knak die Hymne in der U16-Nati. «Dort haben wir im Bus die ganze Mannschaft zusammen geübt. Wir haben uns gesagt: Wenn wir dann auf der blauen Linie stehen, wollen wir nicht dastehen und keine Ahnung haben. Wenn wir schon gewinnen, dann wollen wir auch unsere Hymne singen.»

Im Idealfall können Knak und seine Kollegen den Schweizerpsalm noch viermal singen, was WM-Gold bedeuten würde. «Ja, so stellen wir uns das vor und geben alles, damit es klappt.» Gesungen wird die Hymne bei der Nati nur nach Siegen. «Das ist etwas Spezielles. Wenn wir gewonnen haben, dann dürfen wir sie singen.»

1:37 Inoffizielle WM-Hymne? Fans sorgen mit der «W. Nuss vo Bümpliz» für Gänsehaut

Tippspiel zur Hockey-WM Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Jetzt mitmachen