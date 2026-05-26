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Die Viertelfinal-Rechnung
Trifft die Nati auf Angstgegner Schweden?

Ein Blick auf die WM-Gruppe B in Fribourg zeigt: Für die Nati gibt es im Viertelfinal noch vier mögliche Teams. Auf Angstgegner Schweden könnte die Schweiz nur bei einem Sieg im letzten Spiel gegen Finnland treffen.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Beim Testspiel in Jönköping kamen die Schweizer gegen die Schweden 1:8 unter die Räder. Im Vordergrund Denis Malgin, während Anton Frondell dahinter jubelt.
Foto: Carl Sandin/Bildbyran/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati gewann bisher alle sechs Spiele der WM 2026
  • Schweiz spielt am Dienstag gegen Finnland um den Gruppensieg bei der WM-Endrunde
  • Schweden braucht drei Punkte, um Viertelfinalplatz zu sichern
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Das Viertelfinal-Ticket hat die Schweiz längst auf sicher. Für die Nati, die bisher alle sechs Spiele gewonnen hat, geht es am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg, der an den Gewinner des «Endspiels» geht und Einfluss auf den Gegner in der ersten K.o.-Runde hat. Und so sieht die Rechnung aus.

Wenn die Nati Gruppensieger wird …

In diesem Fall bekommt es das Team von Jan Cadieux am Donnerstag mit dem Vierten der Fribourger Gruppe B zu tun. Dafür kommen vor den letzten Spielen immer noch vier Teams in Frage: Schweden, Norwegen, Tschechien und die Slowakei.

Die bisher enttäuschenden Schweden brauchen am Dienstagnachmittag drei Punkte im Direktduell, um die Slowaken noch zu überflügeln – und wären dann Vierter. Bei der Nati wird allseits betont, dass man nicht auf den Angstgegner schielt. Der Tenor: «Wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können.»

Crashen die Schweden aus dem Turnier, sind die Tschechen der wahrscheinlichste Gegner, da sie noch gegen die Kanadier spielen, die erst einen Punkt abgegeben haben.

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Wenn die Nati Gruppenzweiter wird …

Bei einer Niederlage gegen Finnland bekommt es die Schweiz mit dem Dritten der Gruppe B zu tun. Da sind Tschechien, die Slowakei und Norwegen die möglichen Gegner.

Siegen die Slowaken im Direktduell gegen Schweden nach 60 Minuten, landen sie auf Platz 3, wenn die Tschechen gegen Kanada nicht punkten und die Norweger einen Sieg gegen Dänemark einfahren.

Die sensationellen Norweger, die erstmals seit 14 Jahren den Viertelfinal-Einzug geschafft haben, sind in der besten Ausgangslage im Kampf um Platz 2 hinter Kanada. Wenn sie am Dienstagmittag gegen die Dänen nicht weniger Punkte holen als die Tschechen am Abend, bleiben sie dank dem Sieg in der direkten Begegnung vorne. Auf die Slowaken haben sie zwei Punkte Vorsprung, allerdings die direkte Begegnung verloren.

Die letzten Spiele der Gruppe B am Dienstag
  • 12.20 Norwegen – Dänemark
  • 16.20 Schweden – Slowenien
  • 20.20 Tschechien – Kanada
  • 12.20 Norwegen – Dänemark
  • 16.20 Schweden – Slowenien
  • 20.20 Tschechien – Kanada
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
30
18
2
Finnland
Finnland
6
22
18
3
Deutschland
Deutschland
7
1
10
4
Österreich
Österreich
6
-9
9
5
Lettland
Lettland
6
0
9
6
USA
USA
6
1
8
7
Ungarn
Ungarn
6
-17
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
6
19
17
2
Norwegen
Norwegen
6
10
13
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
3
13
4
Slowakei
Slowakei
6
4
11
5
Schweden
Schweden
6
9
9
6
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
7
Dänemark
Dänemark
6
-10
5
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Norwegen
Norwegen
Slowakei
Slowakei
Schweden
Schweden
Schweiz
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        Norwegen
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        Slowakei
        Slowakei
        Schweden
        Schweden
        Schweiz
        Schweiz