An der Eishockey-WM feiert Lettland den dritten Sieg im sechsten Spiel und sorgt dafür, dass Gegner Grossbritannien wieder absteigt. Gleichzeitig holen die Italiener den ersten Punkt am diesjährigen Turnier.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Grossbritannien – Lettland 0:6

Mit einer Klatsche ist der Abstieg von Grossbritannien fix. Lettland lässt der Inselnation nicht den Hauch einer Chance und sorgt dank Toren von Dzierkals (10.), Smirnovs (14.), Balcers (20.), Tralmaks (23.), Egle (37.) und Krastenbergs (39.) schon in den ersten zwei Dritteln für klare Verhältnisse und gleichzeitig den Endstand. Denn im letzten Abschnitt lassen die Balten dann etwas Gnade walten.

Der klare Sieg der Letten ist einer, den vor allem die Deutschen nicht gerne sehen. Denn damit schwinden ihre Viertelfinal-Chancen immer weiter. Lettland, das auf Platz vier liegend zwei Punkte Vorsprung auf die Deutschen hat, spielt zum Abschluss gegen Ungarn und wird wohl kaum Punkte liegen lassen. Österreich liegt auf Rang 3 und hat wie Lettland zwei Zähler Vorsprung auf die Deutschen, muss aber noch gegen Finnland und die USA ran. Die Amerikaner können ihrerseits ebenfalls noch an den Deutschen vorbeiziehen, sollten sie ihre zwei verbleibenden Spiele gegen Österreich und Ungarn jeweils nach 60 Minuten gewinnen.

Dänemark – Italien 3:2 n.P.

Im Gegensatz zu Grossbritannien kann Italien den Klassenerhalt noch schaffen. Am Montag kommts zum Direktduell mit Slowenien, das mit drei Punkten auf dem 7. Platz der Gruppe B liegt. Gewinnen die Italiener, ziehen sie an den Slowenen vorbei und schicken sie in die Division I.

Der Start beim zweitletzten Spiel gegen die Dänen wird für die Italiener aber zum Schock. In der 3. Minute kassieren sie innert 16 Sekunden zwei Gegentreffer. Eine Reaktion auf den Rückstand gelingt dann erst im Mitteldrittel, Tommy Purdeller (22. und 36.) sorgt für den Ausgleich. Weil im Schlussdrittel keine Tore fallen, ist klar, dass Italien erstmals an dieser WM punktet. Den ersten Sieg gibts allerdings nicht: Dänemark setzt sich im Penaltyschiessen durch, Patrick Russell ist der einzige der zehn Schützen, der den Puck im Tor unterbringt.