Dass Bauarbeiter bei der Arbeit schwer verletzt werden oder sogar sterben, ist keine Seltenheit. Allein im vergangenen halben Jahr gab es in der Deutschschweiz mindestens fünf brisante Arbeitsunfälle mit Baugerät. Blick hat sie protokolliert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Regensdorf ZH stirbt ein Bauarbeiter (59) am Dienstag durch umgestürzten Metallträger

Bauarbeiter ist ein gefährlicher Beruf: mehrere tödliche Bauunfälle in den vergangenen Monaten

Am 23. April wurde ein 19-Jähriger in Stäfa ZH durch eine herabfallende Betonplatte getötet

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte während der Ausschalungsarbeiten: Am Dienstagmorgen stürzt in Regensdorf ZH ein Metallträger um. Er fällt direkt auf einen portugiesischen Bauarbeiter (†59). Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät, er erliegt noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Der Beruf des Bauarbeiters ist mit vielen Gefahren verbunden, das zeigt nicht nur der Vorfall im Zürcher Unterland. Immer wieder werden Büezer bei Unfällen verletzt oder sogar getötet. Blick listet die schwersten Baustellenunfälle der vergangenen Monate auf.

Betonplatte bringt Arbeiter (†19) um

Bei Abbrucharbeiten in Stäfa ZH kommt es am 23. April zu einer Tragödie: Ein Arbeiter (†19) wird von einer Betonplatte getroffen und tödlich verletzt. Der angerückte Rettungsdienst versuchte alles, um den jungen Mann wiederzubeleben – vergeblich.

Person stürzt mit 20-Tonnen-Bulldozer ab

Am 20. April stürzt eine Person in einem Kieswerk in Oberwangen bei Bern mit einem Bulldozer mehrere Meter in die Tiefe. 20 Tonnen wiegt das Arbeitsgerät. Die verunfallte Person wurde zunächst vor Ort erstversorgt und mittels Windenrettung aus dem Kieswerk geborgen. Anschliessend wurde sie in ein Spital geflogen.

Mann (56) bei Baggerunfall lebensbedrohlich verletzt

Nur eine Woche zuvor kommt es auf einer Baustelle im Kanton Zug zu einem schlimmen Unfall. Ein 56-Jähriger wird vom hydraulischen Sortiergreifer eines Baggers auf Höhe des Oberkörpers eingeklemmt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wird er in ein Spital eingeliefert. Es passierte in Menzingen ZG.

Pneukran stürzt um – Fahrer schwer verletzt

Im Februar stürzt an einer Strassenbaustelle in Stallikon ZH ein Pneukran um. Dabei wird der Fahrer (60) schwer verletzt. Per Rettungshelikopter wird das Unfallopfer in ein Spital gebracht.

1:16 Drama in England: Bauarbeiter wird mit Kran aus Flammeninferno gerettet

Bauarbeiter stürzt in Liftschacht

Dieser Mann muss einen Schutzengel gehabt haben: Wenige Tage vor Weihnachten 2025 stürzt ein Bauarbeiter in Zumikon ZH aus grosser Höhe in einen Liftschacht. Er fällt aus der obersten Etage in die Tiefe – mehr als 20 Meter. Mit schweren Verletzungen landet er im Spital.

Schalungsarbeiten kosten Bauarbeiter das Leben

Genau ein Jahr vor der Tragödie in Stäfa ZH stirbt ein Bauarbeiter (†28) in Schlieren ZH auf einer Grossbaustelle. Auch in diesem Fall war der später Verstorbene mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Ein an einem Kran befestigtes Schalungselement löste sich und der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Auch er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.