In Oberwangen bei Bern ist ein Bulldozer in einem Kieswerk mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rega musste eine verletzte Person retten. Bilder zeigen den Einsatz.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Montag ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr in einem Kieswerk in Oberwangen bei Bern ein schwerer Arbeitsunfall. Das berichtet BRK News. Demnach ist eine Person mit einem rund 20 Tonnen schweren Bulldozer verunglückt. Das Fahrzeug kippte in einem steilen Böschungsbereich und stürzte anschliessend mehrere Meter in die Tiefe.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerkabine gemäss BRK News massiv beschädigt. Da das Gelände nur schwer zugänglich war, wurde die Rega aufgeboten. Die verunfallte Person wurde zunächst vor Ort erstversorgt und mittels Windenrettung aus dem Kieswerk geboren. Anschliessend wurde sie in ein Spital geflogen.

Unklar ist derzeit, wie schwer die Person verletzt wurde. Auch, wie es zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar. Die genauen Umstände sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Der verunfallte Bulldozer wurde mit einem Kettenbagger gegen weiteres Abrutschen gesichert.

Neben der Rega standen Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern, der Feuerwehr Köniz BE sowie von Schutz und Rettung Bern im Einsatz.