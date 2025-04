Ein Bauarbeiter ist in Schlieren ZH bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Das teilte die Kantonspolizei Zürich gegenüber BRK News mit.

Unfall in Schlieren ZH

Am Mittwochmorgen kam es auf einer Grossbaustelle in Schlieren ZH zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Dabei kam ein 28-jähriger Bauarbeiter ums Leben. Der Unfall habe sich bei Schalungsarbeiten ereignet, wie die Kantonspolizei Zürich bestätigt.

Der Mann war gemäss Polizei mit mehreren Arbeitskollegen auf einer Baustelle mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Dabei löste sich ein an einem Kran befestigtes Schalungselement. Der Bauarbeiter wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb – trotz sofortiger Hilfe. Arbeitskollegen und Angehörige des 28-Jährigen wurden durch Notfallseelsorger und Care-Teams betreut.

Genauer Unfallhergang wird noch abgeklärt

Gemäss Polizei wurde gegen 8.20 Uhr ein Notruf abgesetzt. Der genaue Unfallhergang werde durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich, dem Forensischen Institut Zürich und dem Institut für Rechtsmedizin in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl abgeklärt.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Schlieren, die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, das Forensische Institut Zürich, die SUVA, die Notfallseelsorge Kanton Zürich, der Rettungsdienst Limmattal, so wie die Feuerwehr Schlieren im Einsatz.