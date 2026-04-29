Bei einem Arbeitsunfall wurde ein 52-jähriger Lastwagenchauffeur auf einem Firmengelände im Industriegebiet in Zimikon am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der Mann wurde aus noch ungeklärten Gründen vom eigenen Fahrzeug überrollt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 15.30 Uhr war ein 52-jähriger Lastwagenchauffeur auf einem Firmengelände im Industriegebiet in Zimikon mit Lieferarbeiten beschäftigt, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich. Als sich der Mann ausserhalb des Fahrzeugs befand, wurde er aus derzeit noch ungeklärten Gründen vom Anhängerzug überrollt. Er erlitt schwere Beinverletzungen und musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Uster sowie einen Notarzt ins Spital transportiert werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Unfall- und Fahrzeugtechnikspezialisten der Kantonspolizei Zürich und des Forensischen Instituts Zürich FOR sicherten Spuren und untersuchten den Anhängerzug. Ein Drittverschulden steht derzeit nicht im Vordergrund. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich stand die Gemeindepolizei Volketswil im Einsatz.