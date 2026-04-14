Im Bezirk Locarno kam es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 50-jähriger Forstarbeiter wurde von einem Baum erfasst, worauf ein zweiter Baum auf ihn stürzte.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 14 Uhr am Dienstagnachmittag wurde der Alarmzentrale ein Arbeitsunfall in Cugnasco in den Bergen von Ditto gemeldet. Die Gemeinde gehört zum Bezirk Locarno im Tessin.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, führte der 50-jährige bulgarische Arbeiter Forstarbeiten durch. «Aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, wurde der Mann zunächst von einem Baum erfasst, woraufhin ein zweiter Baum auf ihn stürzte», heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Vor Ort waren Mitarbeitende der Kantonspolizei, die Feuerwehr von Locarno sowie Rettungskräfte der Schweizerischen Bergrettung (SAS) und der REGA im Einsatz. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnten sie nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen.