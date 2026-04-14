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Von Stier zertrampelt
Landarbeiter stirbt nach Arbeitsunfall – Strafverfahren eingeleitet

Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Palézieux-Village im Kanton Waadt wurde am Dienstagmorgen ein Arbeiter von einem Stier angegriffen. Der 45-jährige Pole verstarb noch am Unfallort.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs wurde von einem Stier angegriffen und zu Tode getrampelt. (Symbolbild)
Foto: NPL / Arco Images GmbH
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Angela RosserJournalistin News

Gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen wurde ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs von einem Stier angegriffen, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.

Der Mann wurde von dem Tier angegriffen als er im Aussengehege arbeitete, in dem sich auch das Tier befand. Er wurde von dem Tier gegen den Zaun gedrückt und zertrampelt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

Der diensthabende Staatsanwalt hat nach Eingang der Informatione ein Strafverfahren eingeleitet, schreibt die Polizei. Der Stier wurde vom Besitzer zum Schlachthof gebracht.

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