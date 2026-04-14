Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Palézieux-Village im Kanton Waadt wurde am Dienstagmorgen ein Arbeiter von einem Stier angegriffen. Der 45-jährige Pole verstarb noch am Unfallort.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen wurde ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs von einem Stier angegriffen, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.

Der Mann wurde von dem Tier angegriffen als er im Aussengehege arbeitete, in dem sich auch das Tier befand. Er wurde von dem Tier gegen den Zaun gedrückt und zertrampelt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

Der diensthabende Staatsanwalt hat nach Eingang der Informatione ein Strafverfahren eingeleitet, schreibt die Polizei. Der Stier wurde vom Besitzer zum Schlachthof gebracht.