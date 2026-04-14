Angela RosserJournalistin News
Gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen wurde ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs von einem Stier angegriffen, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.
Der Mann wurde von dem Tier angegriffen als er im Aussengehege arbeitete, in dem sich auch das Tier befand. Er wurde von dem Tier gegen den Zaun gedrückt und zertrampelt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.
Der diensthabende Staatsanwalt hat nach Eingang der Informatione ein Strafverfahren eingeleitet, schreibt die Polizei. Der Stier wurde vom Besitzer zum Schlachthof gebracht.