Arbeiter (†19) von Betonplatte getroffen – tot

Am Donnerstagmorgen ist ein 19-jähriger Arbeiter bei Abbrucharbeiten in Stäfa ZH durch eine abgestürzte Betonplatte tödlich verletzt worden.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Tödlicher Arbeitsunfall in Stäfa ZH. Am Donnerstag gegen 8 Uhr wurde ein 19-jähriger Arbeiter bei Abbrucharbeiten durch eine herabgestürzte Betonplatte getroffen und tödlich verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Platte fiel von einem Vordach auf den Arbeiter und begrub ihn unter sich.

Die Feuerwehr barg den Mann und der Rettungsdienst leitete umgehend die Reanimation ein. Allerdings waren die Verletzungen des 19-Jährigen so schwer, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Spezialisten der Kantonspolizei, das Rechtsmedizinische Institut Zürich, die Suva sowie Baustatiker standen im Rahmen der Spurensicherung im Einsatz.

Die Stützpunktfeuerwehr Meilen und ein Feuerwehr-Inspektor der GVZ unterstützten die Ortsfeuerwehr von Stäfa. Ein Notarzt von Regio 144 und ein Rettungswagen vom Spital Männedorf standen für die notfallmedizinische Versorgung im Einsatz.

+++Update folgt+++