Bauarbeiter stirbt nach Unfall in Regensdorf ZH

Ein 59-jähriger Bauarbeiter starb am Dienstagmorgen in Regensdorf, als ein Metallträger auf einer Baustelle umstürzte. Die Kantonspolizei Zürich untersucht den tödlichen Unfall. Spezialteams und Seelsorger waren vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 59-jähriger Bauarbeiter stirbt bei Unfall in Regensdorf ZH auf Baustelle

Metallträger stürzte um und verletzte den Mann tödlich

Spezialisten aus ganz Zürich und Forensisches Institut Zürich waren beteiligt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie in Regensdorf ZH. Kurz nach 8 Uhr am Dienstag stürzte auf einer Baustelle während Ausschalungsarbeiten ein Metallträger um und traf einen Arbeiter. Der 59-jährige portugiesische Staatsangehörige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab. Für die Spurensicherung und Dokumentation standen Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei Zürich sowie des Forensischen Instituts Zürich FOR im Einsatz.

Die Arbeitskollegen sowie die Angehörigen des Verstorbenen wurden durch die Notfallseelsorge des Kantons Zürich und das Care-Team der Kantonspolizei betreut. Mehrere Spezialisten aus dem gesamten Kanton Zürich waren im Einsatz.