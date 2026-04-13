Auf einer Baustelle in Edlibach in der Gemeinde Menzingen ist ein 56-jähriger Arbeiter von einem Bagger-Greifer getroffen und eingeklemmt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag und führte zu lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 56-Jähriger wurde auf Zuger Baustelle von Bagger-Greifer eingeklemmt

Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen am Oberkörper bei Abbrucharbeiten

Unfall passierte Montagmittag, Opfer ins ausserkantonale Spital transportiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im Kanton Zug. Auf einer Baustelle ist ein Arbeiter von einem Greifer eines Baggers getroffen und eingeklemmt worden. Dabei erlitt der 56-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag auf einer Baustelle. Bei Abbrucharbeiten an einem Gebäude ist ein Arbeiter von einem hydraulischen Sortiergreifer eines Baggers im Bereich des Oberkörpers eingeklemmt worden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er in ein ausserkantonales Spital überführt, heisst es in der Mitteilung weiter.