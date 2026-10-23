Nun kommt es doch noch zum Gedränge: Auch der Walliser SVP-Nationalrat Michael Graber will für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin kandidieren. Auch Kantonskollege Franz Ruppen will in die Landesregierung.

Darum gehts Die Oberwalliser gehen ins Rennen um die Nachfolge von Guy Parmelin

SVP-Nationalrat Michael Graber will für den Bundesrat kandidieren

Auch Staatsrat Franz Ruppen folgt ihm

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Sie haben fast bis zum letzten Moment gewartet. Nun aber ist klar: Ja, SVP-Nationalrat Michael Graber (45) möchte Bundesrat werden, wie er im «Tages-Anzeiger» kundgibt. Und Staatsrat Franz Ruppen könnte folgen.

Nach der Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz (47), dem Solothurner Rémy Wyssmann (59), dem Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (63), dem Tessiner Ständerat und Ex-Parteipräsident Marco Chiesa (52) sowie SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (47) bewirbt sich nun auch noch der Oberwalliser um die Nachfolge des abtretenden Wirtschaftsministers Guy Parmelin (66).

Graber sitzt seit 2021 im Nationalrat. Innerhalb der SVP-Fraktion gilt der Jurist als bestens vernetzt, ist in der Parteileitung und politisiert stramm auf SVP-Kurs. Dass er etwa seine Partei regelmässig in der SRF-«Arena» vertreten darf, zeigt: Graber geniesst das Vertrauen der Parteileitung. Auch durfte er schon kurz nach seinem Start im Bundeshaus die SVP-Kampagne gegen das Klimaschutzgesetz leiten. Die Nähe zur SVP-Spitze könnte ein wichtiger Vorteil sein bei der Vergabe der Ticketplätze.

Auch Ruppen kennt Bundesbern aus dem Effeff, sass er doch von 2015 bis 2021 für die SVP im Nationalrat, bis er dann in die Walliser Kantonsregierung gewählt worden ist. Er verfügt also auch über Exekutiverfahrung. Und auch er geniesst durchaus Ansehen bei der SVP-Spitze, war er doch etwa von Ständerätin Esther Friedli (49) ins Spiel gebracht worden.

Soll so Amaudruz verhindert werden?

In Bundesbern wird immer wieder über ein Ticket mit zwei Vertretern des eisernen SVP-Flügels spekuliert. Graber würde dazu bestens passen. Und sein Heimatkanton Wallis gehört geografisch zur Westschweiz. Damit liesse sich allenfalls auch die von der Parteispitze wenig geliebte Amaudruz verhindern. Zu oft ist diese in der Vergangenheit von der Parteilinie abgewichen.

Ob sich die Romands aber mit einem zweisprachigen Oberwalliser zufriedengeben, ist eine andere Frage. Und es gibt weitere Punkte, die gegen Graber sprechen. Im Sommer 2024 hatte er sich gemeinsam mit Fraktionschef Aeschi nicht mit Ruhm bekleckert. Während des Besuchs des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk (50) hatten sie sich ein Handgemenge mit Bundespolizisten geliefert – wenig bundesratswürdig.

Viele Punkte gelten genauso für «Kantonskollege» Ruppen. Nur wurde er in Bundesbern weniger als Hardliner wahrgenommen. Sein «Gmögigkeitsfaktor» dürfte nochmals etwas höher sein, was seine Chancen bei den anderen Fraktionen erhöhen könnte.

Am 20. November wird die SVP-Bundeshausfraktion entscheiden, ob sie dem Parlament ein Zweier- oder ein Dreier-Ticket vorschlagen will. Und wer zu den offiziellen Kandidaten gehören soll. Die eigentliche Bundesratswahl findet am 9. Dezember statt.