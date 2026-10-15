Céline Amaudruz will Bundesrätin werden!

Alle Augen sind auf SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz gerichtet. Jetzt ist klar: Die Genferin will! Sie kandidiert für die Nachfolge von Guy Parmelin.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Die Spannung steigt! SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz (47) hat für 10.00 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Dann will die Genferin bekannt geben, ob sie für den frei werdenden Bundesratssitz von Guy Parmelin (66) kandidiert oder nicht.

Amaudruz hätte das perfekte Profil. Als Westschweizerin würde sie die Vertretung der lateinischen Schweiz in der Landesregierung sichern. Gleichzeitig könnte sie als Frau für eine ausgewogenere Geschlechterverteilung im Bundesrat sorgen und die erste SVP-Bundesrätin werden. Ausserdem würde ihre Wahl dem Wunsch Parmelins nach einem Generationenwechsel entsprechen.

Die Genferin politisiert seit 15 Jahren in Bern und ist Vizepräsidentin der SVP Schweiz. Dadurch ist sie gut vernetzt. Bei ihren Deutschschweizer Parteikollegen ist sie allerdings nicht unumstritten. Insbesondere in gesellschaftspolitischen Fragen gilt sie als Abweichlerin. So stimmte sie der 13. AHV-Rente sowie der Individualbesteuerung zu, was in der Partei für Ärger sorgte.

Dass Amaudruz die Pressekonferenz selbst einberufen hat, deutet darauf hin, dass sie ihre Kandidatur bekannt geben könnte. Doch Vorsicht: Schon bei der Nachfolge von Viola Amherd wurden die Medien in die Irre geführt. Damals lud Christophe Darbellay (55) an einem Sonntagnachmittag in ein abgelegenes Walliser Dorf ein, um dann lang und breit zu erklären, dass er nicht kandidieren will.

Rickli hält sich bedeckt

Bislang hat noch keiner der potenziellen Kandidaten seinen Hut in den Ring geworfen. Die als Kronfavoritin gehandelte Esther Friedli hat bereits abgesagt. Sie wolle sich auf ihr Ständeratsmandat konzentrieren. Auch SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (57) und Parteipräsident Marcel Dettling (45) haben frühzeitig abgewunken. Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli (49) ist abgetaucht und will sich nach ihren Ferien äussern.

Zum Kandidatenkarussell gehört auch eine Reihe männlicher Kandidaten. Die SVP Kanton Schwyz will Regierungsrat André Rüegsegger (50) für den Bundesrat nominieren. SVP-Übervater Christoph Blocher (85) hat sich für den Thurgauer Nationalrat Pascal Schmid (50) ausgesprochen. Weiter kommen Fraktionschef Thomas Aeschi (47), Nationalrat Thomas Matter (60), der Luzerner Nationalrat Franz Grüter (63), der Freiburger Nationalrat Nicolas Kolly (40) und der Waadtländer Nationalrat Yvan Pahud (46) infrage. Die Anmeldefrist läuft bis zum 23. Oktober.