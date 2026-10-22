Jetzt wirft ein weiterer SVP-Kandidat seinen Hut in den Ring: Der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg will für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin kandidieren.

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

SVP-Bundesrat Guy Parmelin (66) tritt zurück. Damit läuft das Rennen um seine Nachfolge. Am Freitagmittag läuft die parteiinterne Meldefrist ab. Gegen ein halbes Dutzend Kandidaturen werden erwartet – mit dem Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (63) meldet nun bereits der dritte Kandidat seine Ambitionen auf die Parmelin-Nachfolge an.

«Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg hat der SVP Kanton Bern mitgeteilt, dass er sich als Kandidat für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin zur Verfügung stellt», schreibt die Kantonalpartei in einer Mitteilung. «Mit ihm steht ein erfahrener frankophoner Westschweizer Exekutivpolitiker bereit, der sich als bestens organisierter Macher mit hoher Führungskompetenz und Durchsetzungskraft einen Namen gemacht hat.»

Neben ihm haben bisher die Nationalräte Céline Amaudruz (47, GE) und Rémy Wyssmann (59) ihre Kandidatur angekündigt. Weitere Kandidaturen dürften am Freitag folgen – heiss gehandelt werden die Namen von Nationalrat Michael Graber (45, VS), dem Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (60) und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (47). Der Zuger steckt allerdings in der Zwickmühle, da es für ihn nach 2015 bereits der zweite Anlauf wäre.

Schnegg besetzt in der Berner Kantonsregierung seit Juli 2016 den bernjurassischen Sitz. Er amtiert aktuell als Regierungspräsident und steht der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion vor. Schweizweit bekannt wurde der Berner Gesundheitsdirektor insbesondere während der Corona-Pandemie, wo er sich für einen pragmatischen Weg einsetzte. Zudem spielte er bei der Lösungsfindung um den seit Anfang Jahr geltenden neuen Ärztetarif Tardoc eine wichtige Rolle.

Erst seit 2013 SVP-Mitglied

Der SVP trat Schnegg erst im Jahr 2013 bei, worauf er 2014 in den Grossen Rat und 2016 in die Kantonsregierung gewählt wurde. Von 2009 bis 2016 war er Verwaltungsratspräsident der Hôpital du Jura Bernois SA. Im Dezember – wenige Tage nach der Bundesratswahl – wird er 64 Jahre alt. Er ist verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern und in Champoz wohnhaft. Schnegg ist aktives Mitglied der Freikirche Gemeinde für Christus.