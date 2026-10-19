Sie galt als Hoffnungsträgerin. Nun tritt sie doch nicht an. Die Zürcher Regierungsrätin sagt ab für eine Bundesratskandidatur.

Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli will nicht Bundesrätin werden. Das teilte sie in den sozialen Medien am Montag mit. «Eine Zürcher Vertretung im Bundesrat ist gerechtfertigt und wäre wichtig», schreibt Rickli zwar. Sie begründet ihren Verzicht aber mit den Zürcher Regierugnsratswahlen im nächsten Frühling. «Der Kanton Zürich als grösster Kanton braucht eine stabile Regierung in diesen herausfordernden Zeiten. Da nur drei von sieben Regierungsräten bei den Wahlen im April 2027 wieder antreten, will ich meine Verantwortung im Kanton Zürich wahrnehmen.»

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