Noch ist offen, wie die 13. AHV-Rente finanziert wird. Mit einer Mischlösung aus Lohnprozenten und Mehwertsteuer? Oder einer befristeten Mehrwertsteuererhöhung? Heute entscheidet der Nationalrat. Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 13. AHV-Rente wird ab Dezember ausbezahlt – Kosten: 4 bis 5 Milliarden Franken jährlich

Nationalrat entscheidet über Finanzierung

Kommission will befristete Mehrwertsteuererhöhung, Ständerat will Mischlösung auch mit Lohnprozenten

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

SP-Marti: «Sie versuchen, die Stimmbevölkerung zu erpressen!» Für die SP-Fraktion setzt sich Co-Fraktionschefin Samira Marti für die Mischvariante ein. Man müsse die 13. Rente «ohne Frist und auf alle Zeiten finanzieren». Eine Befristung gehöre in die Kategorie «Täubele», wirft sie denjenigen vor, die nur eine Befristung wollten. «Sie betreiben eine Stratgie der leeren AHV-Kassen, sie wollen das beliebteste Sozialwerk ausbluten lassen», wirft sie ihnen an den Kopf. «Sie versuchen, die Stimmbevölkerung zu erpressen.» Befristung führe zu «Aushungern des AHV-Fonds» Eine ungenügende Finazierung der 13. AHV-Rente führe zu einem «Aushungern des AHV-Fonds», warnt Rechsteiner. Mit einer Befristung wolle man den Leidensdruck erhöhen, um ein höheres Rentenalter durchzudrücken. Das gehe so nicht, macht Rechsteiner deutlich. Seine Fraktionwerde die Mischlsöung unterstützen, erklärt er. Mitte-Rechsteiner: «Belastung bleibt ausgesprochen vernünftig» Den Auftakt macht Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner, der sich für eine Mischfinanzierung einsetzt. Das Volk habe dem Parlament mit dem Ja zur 13. AHV-Rente einen klaren Auftrag erteilt. Es gehe darum, die Rente seriös und glaubwürdig zu finanzieren. «Diese Finanzierung ist ausgewogen, sie verteilt die Belastung auf mehrere Schultern», sagt er. «Die Belastung bleibt dabei ausgesprochen vernünftig.» Es gehe um die Finanzierung eines Volksentscheids, macht er deutlich. Er blickt auch auf den AHV-Fonds und warnt davor, dass das Fondsvernögen schrittweise abschmelzen werde, wenn keine ausreichende Finanzierung beschlossen werde. «Eine dauerhafte Leistung braucht eine dauerhafte Finanzierung», sagt er und spricht sich damit gegen eine Befristung aus. Um 8 Uhr geht es los! Willkommen zum Liveticker, liebe Leserinnen und Leser Die Finanzierung der 13. AHV-Rente steht heute ganz zuoberst auf der Traktandenliste des Nationalrats. Der Nationalrat muss klären, ob er weiterhin auf eine befristete Mehwertsteuererhöhung pocht, oder doch auf eine Mischvariante aus zusätzlichen Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer umschwenkt. Ein harter Schlagabtausch ist programmiert. Die Debatte beginnt um 8 Uhr. Ende des Livetickers

Im Schlagabtausch um die Finanzierung der 13. AHV-Rente steht die nächste Runde an. Im Ringen zwischen Ständerat und Nationalrat ist nun die grosse Kammer wieder am Drücker. 4 bis 5 Milliarden Franken kostet die «Dreizehnte» jährlich – im Dezember wird sie zum ersten Mal ausbezahlt.

Die nationalrätliche Sozialkommission schlägt für die Finanzierung eine befristete Mehrwertsteuererhöhung um 0,5 Prozentpunkte bis Ende 2033 vor. Damit soll genügend Zeit bleiben, eine neue AHV-Reform 2030 aufzugleisen, die auch strukturelle Massnahmen – wie etwa ein höheres Rentenalter oder ein Lebensarbeitszeitmodell – beinhaltet.

Mitte-links will Mischvariante

Allerdings kam die befristete Variante in der Kommission nur knapp mit 13 zu 12 Stimmen durch. Dem von SVP, FDP und GLP unterstützten Modell steht eine Mischlösung aus zusätzlichen Lohnprozenten und höherer Mehrwertsteuer gegenüber. Der Ständerat will die Mehrwertsteuer ab 2028 um 0,4 Prozentpunkte sowie die Lohnbeiträge um 0,3 Prozentpunkte erhöhen. Im Nationalrat kämpft auch eine starke Mitte-links-Minderheit für diese Lösung, die von Mitte-Nationalrat Thomas Rechseiner (54, AI) angeführt wird.

Praktisch fallengelassen wurde vom Mitte-links-Lager hingegen die Idee, die Lohnbeiträge allenfalls in einer weiteren Etappe automatisch um weitere 0,3 Prozentpunkte zu erhöhen – dann nämlich, wenn weniger als 80 Prozent einer AHV-Jahresausgabe im AHV-Fonds liegen. Damit soll die Vorlage entschlackt werden. Nur noch eine kleine Kommissionsminderheit um Grünen-Nationalrätin Léonore Porchet (36, VD) hält daran fest.

Ringen geht weiter

Die Fronten sind weiterhin verhärtet. Mitte, SP und Grüne machen sich grundsätzlich für eine unbefristete Mischlösung stark, um die AHV nachhaltig zu sichern. Die GLP hingegen pocht auf eine befristete Lösung.

SVP und FDP möchten derzeit eigentlich keine Zusatzeinnahmen, um so den Druck auf eine strukturelle AHV-Reform 2030 aufrechtzuerhalten. Allerdings dürften die beiden Parteien in der jetzigen Runde der befristeten Mehrwertsteuererhöhung zum Durchbruch verhelfen, um die verhasste Mischlösung zu bodigen.

1:23 Baume-Schneider zur 13. AHV: «Scheitert Finanzierung, werden Lohnbeiträge erhöht»

In diesem Fall geht das Geschäft wieder zurück in den Ständerat. Das Ringen zwischen den beiden Kammern geht voraussichtlich weiter – vielleicht wird sogar eine Einigungskonferenz nötig. Klar ist einzig: Der definitive Entscheid wird noch in der Sommersession fallen.