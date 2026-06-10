DE
FR
Abonnieren

Hammer-Urteil aus Lausanne
Kommunale Mindestlöhne in Zürich und Winterthur sind gültig!

Das Parlament will kantonale Mindestlöhne kappen. Mitten in die Debatte platzt nun ein Urteil des Bundesgerichts. Dieses gibt kommunalen Mindestlöhnen grünes Licht. Es hebt damit einen Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts auf.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Mehrere Städte wollen kommunale Mindestlöhne einführen.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mindestlohn-Debatte in der Schweiz wird hart geführt
  • Bundesgericht schützt nun kommunale Mindestlöhne
  • Sieg für Gewerkschaften, Schlappe für Gewerbeverband
RMS_Portrait_AUTOR_1047.JPG
Ruedi StuderBundeshaus-Redaktor

In Bundesbern sorgt das Thema Mindestlohn für rote Köpfe. Erst recht, seit Arbeitgeberdirektor Roland A. Müller (63) die Debatte mit einer brisanten Aussage befeuert hat: «Ein rein existenzsichernder Lohn ist nicht die Aufgabe der Arbeitgeber», befand er letztes Jahr. Sprich: Nicht alle Löhne müssten zum Leben reichen. Der Befund platzte mitten in die Diskussion um kantonale Mindestlöhne, welche das Parlament kappen will. Nächste Woche kommt das Geschäft in Bern in die Schlussabstimmung. 

Das Thema sorgt nicht nur beim Bund für politischen Zündstoff, sondern auch auf lokaler Ebene. In mehreren Städten steht ein kommunaler Mindestlohn zur Debatte. In Zürich und Winterthur hat das Stimmvolk diesem deutlich zugestimmt. Doch das kantonale Verwaltungsgericht hat die jeweiligen Mindestlohn-Verordnungen aufgehoben. Die Zürcher Gemeinden seien nicht berechtigt, einen lokalen Mindestlohn einzuführen, befanden die kantonalen Richter.

Bundesrichter pfeifen kantonale Richter zurück

Jetzt sorgt das Bundesgericht in Lausanne für eine Kehrtwende. Die Mindestlohnregelungen der Städte Zürich und Winterthur sind gültig, macht es in seinem Urteil zu den beiden Fällen klar. Es heisst die Beschwerden der beiden Städte gut und hebt die Entscheide des Zürcher Verwaltungsgerichts auf.

«Es ist ein Verfassungsbruch durch die Hintertür»
1:38
Mindestlohn-Debatte:«Es ist ein Verfassungsbruch durch die Hintertür»

Die kommunalen Verordnungen zum Mindestlohn seien mit dem kantonalen Recht sehr wohl vereinbar, so die Lausanner Richter. Für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe durch die Gemeinden sei keine ausdrückliche Grundlage in der Kantonsverfassung erforderlich. Konkret geht es darum, dass die Städte mit ihren Mindestlohnregelungen «die Erwerbsarmut ebenso zweckmässig bekämpfen können wie der Kanton». Staatliche Mindestlöhne «dienen dem übergeordneten Ziel der Armutsbekämpfung». 

Die kommunalen Mindestlohnverordnungen würden damit auch im Einklang mit dem in der Bundesverfassung enthaltenen Sozialziel stehen, wonach «Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können». Es geht also darum, sogenannte Working Poor zu verhindern.

Mehr zum Thema Mindestlohn
Gewerkschaften wappnen sich für Referendum
Kantonale Mindestlöhne gekappt
«Das ist ein parlamentarischer Mini-Putsch»
«Wie soll jemand mit 3500 Franken brutto in Zürich leben?»
Community
Leser zu Mindestlohn-Entscheid
«Wie soll jemand mit 3500 Franken brutto in Zürich leben?»
Stimmvolk lehnt Angriff auf kantonale Mindestlöhne ab
Mit Video
Umfrage zeigt 63% Nein
Stimmvolk lehnt Angriff auf kantonale Mindestlöhne ab
«Wir wollen keine Working Poor»
Interview
Beizer-Boss zu Mindestlohn
«Ohne anständige Löhne haben wir keine Zukunft»
Ständerat kappt kantonale Mindestlöhne
Linke droht mit Referendum
«Frontalangriff auf Mindestlöhne»
So hitzig wird in den Städten über den Mindestlohn gerungen
Gutachter zu brisanter Frage
Umstrittene Mindestlohn-Initiative ist gültig!
Sozialdirektoren befürchten zusätzliche Sozialhilfe
Mit Video
Mindestlohn unter Beschuss
Sozialdirektoren warnen vor den Folgen

Die Entscheide des Verwaltungsgerichts würden daher gegen die Gemeindeautonomie verstossen, so das Bundesgericht. Damit ist es nun den beiden Städten überlassen, die Verordnungen in Kraft zu setzen. Über 20’000 Tieflohnbetroffene in Zürich und Winterthur dürfen nun auf bessere Löhne hoffen. 

Rückenwind für Referendum

Eine Schlappe ist das Urteil für den Gewerbeverband, der die Beschwerde gegen die kommunalen Mindestlöhne anführte. Für Linke und Gewerkschaften hingegen ist der Entscheid aus Lausanne ein Sieg. Es strahlt auch auf weitere Gemeinden aus, wie etwa die Stadt Schaffhausen. Dort ist eine Volksinitiative für einen Mindestlohn von 23.50 Franken pro Stunde hängig.

«Zu hohe Mindestlöhne vernichten Einstiegsjobs»
0:25
Dobler unterstützt Vorlage:«Zu hohe Mindestlöhne vernichten Einstiegsjobs»

Rückenwind erhalten die Gewerkschaften auch für das Referendum gegen die Beschränkung kantonaler Mindestlöhne. Die Delegierten des Gewerkschaftsbunds haben sich letzte Woche einstimmig für das Referendum ausgesprochen, sollte die Vorlage in der Schlussabstimmung durchkommen.

«Arbeitnehmende mit tiefen Löhnen im Gastgewerbe, in Coiffeursalons, in Bäckereien oder Metzgereien haben schon heute grosse Mühe, über die Runden zu kommen», schreibt der SGB in einer Medienmitteilung dazu. «Mit der Revision hätten sie noch weniger Geld zum Leben.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen