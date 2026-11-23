Die Grünen kandidierten in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals für den Bundesrat. Blick zeigt, welche Grünen in den Senkel gestellt wurden und wer einen Achtungserfolg einheimsen durfte.

Darum gehts Die Grünen erachten die beiden SVP-Bundesratskandidaten als unwählbar

Sie lancieren mit Delphine Klopfenstein Broggini eine eigene Sprengkandidatin

Es ist nicht der erste Versuch der Grünen, in den Bundesrat zu gelangen – bisher blieben alle Versuche erfolglos

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Ist es grüner Grössenwahn? Politischer Realitätsverlust? Oder doch ein genialer Schachzug? Die Grünen kandidieren am 9. Dezember für den Bundesrat. Das SVP-Ticket aus Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) sei ein Affront gegenüber der Romandie und den Frauen, kritisiert Parteichefin Lisa Mazzone (38). Die Grünen schicken daher die Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini (50) als Sprengkandidatin ins Bundesratsrennen.

Ein weiterer Anlauf, der ins Leere laufen dürfte. Die Grünen haben nämlich eine lange Reihe erfolgloser Bundesratskandidaturen hinter sich. Dabei ging es meist nicht darum, tatsächlich einen Sitz zu ergattern, sondern Grundsatzdebatten anzustossen – über die Frauenvertretung, die Zauberformel oder inhaltliche Themen.

0:40 Delphine Klopfenstein Broggini: «Ich kandidiere für den Bundesrat, weil ich an eine Schweiz glaube, die ihre Vielfalt achtet»

Bereits 1987 und 1991 versuchten die Grünen, mit der Bernerin Leni Robert (90) den Frauenanteil im Bundesrat zu verbessern. Sie war zwar nicht offiziell nominiert, holte aber einige Proteststimmen. 1995 rüttelten mit Cécile Bühlmann (76), Ruth Gonseth (83), Pia Hollenstein (76) und Franziska Teuscher (68) gleich vier Frauen mit Protestkandidaturen an der bürgerlichen, männlichen Regierungsbastion – erfolglos, mit je bloss 12 bis 20 Stimmen.

SVP im Visier

Davon liess sich die Öko-Partei nicht entmutigen: Im Jahr 2000 wurde die Luzernerin Cécile Bühlmann für die Ersatzwahl für SVP-Mann Adolf Ogi (84) erstmals offiziell als grüne Sprengkandidatin nominiert. Sie machte bis zu 53 Stimmen – und musste erst nach dem vierten Wahlgang die Segel streichen. «Damals ging es weniger um den Sitzanspruch der Grünen als um die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie damit erhielten», sagte Bühlmann einst im Blick dazu. «Wir konnten etwa in der ‹Arena› unsere Ideen unters Volk bringen.»

Die nächste Attacke auf die SVP erfolgte erst 2007 – gegen Christoph Blocher (86), der es 2003 in die Landesregierung geschafft hatte. Die Grünen nominierten den damaligen Ständerat Luc Recordon (71), um der Rechtspartei eins auszuwischen. Nachdem Eveline Widmer-Schlumpf (70) als Sprengkandidatin auf den Tisch kam, zogen die Grünen die Kandidatur zurück.

2008 schickte die Öko-Partei erneut Recordon ins Rennen. Diesmal, um den Sitz des abtretenden Samuel Schmid (79) zu erobern und die Wahl von SVP-Mann Ueli Maurer (75) zu verhindern. Statt für Recordon stimmten die Grünen dann aber für Hansjörg Walter (76), der von Mitte-Links als Sprengkandidat wider Willen ins Spiel gebracht wurde. Der Coup misslang knapp.

Sitzanspruch gegenüber FDP

2010, als der freisinnige Bundesrat Hans-Rudolf Merz (84) zurücktrat, nahmen die Grünen mit Brigit Wyss (66) einen neuen Anlauf. Anstelle der SVP nahmen sie diesmal aber die FDP ins Visier. Damals lagen sie wählermässig bei 9,6 Prozent und argumentierten, sie hätten «auch rein rechnerisch mehr Anspruch auf diesen Bundesratssitz als die FDP auf einen zweiten». Mit bloss 57 Stimmen für Wyss wurde die Öko-Partei erneut in den Senkel gestellt.

Nach den Wahlniederlagen von 2011 und 2015 blieb es ruhig um die Bundesratsambitionen der Grünen. Das änderte sich mit der grünen Welle 2019 wieder, als die Partei mit 13,2 Prozent zur viertstärksten Kraft aufstieg. Das beflügelte sie, die Zauberformel erneut infrage zustellen. Ihre Argumentationslinie blieb bei dieser Attacke dieselbe: Grün statt FDP! Mit 82 Stimmen vermochte die damalige Parteichefin Regula Rytz (64) als Herausforderin von Ignazio Cassis (65) allerdings nur einen Achtungserfolg zu verbuchen.

Vier Jahre später nahmen die Grünen den Tessiner erneut ins Visier, diesmal mit Gerhard Andrey (50). Der Versuch missglückte mit gerade mal 59 Stimmen.

Grünes Höllenfahrtkommando

Nun ändern die Grünen ihre Strategie wieder und erheben Anspruch auf einen SVP-Sitz. Diesmal opfert sich also Klopfenstein Broggini für das grüne Höllenfahrtkommando. Denn schon jetzt ist klar: Das Scheitern ist auch diesmal programmiert!