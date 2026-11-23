Zwei SVP-Kandidaten, eine grüne Herausforderin: Wer überzeugt die Blick-Community? Die Gegenkandidatur sorgt für neuen Zündstoff im Bundesratsrennen.

Darum gehts Die SVP-Fraktion setzt für die Bundesratswahl vom 9. Dezember auf Thomas Aeschi und Michael Graber

Die Grünen wollen nun mit einer eigenen Kandidatin ins Rennen steigen

Beide Kandidaturen lösen in der Blick-Community kontroverse Reaktionen aus

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Das Rennen um die Nachfolge von Guy Parmelin nimmt Fahrt auf. Die SVP setzt auf die Nationalräte Michael Graber und Thomas Aeschi. Dass am Ende zwei Männer aus der Deutschschweiz übrig bleiben, sorgt für Unmut. Beide gelten zudem als Vertreter des rechten SVP-Flügels und politisieren auf einer harten Linie. Nun halten die Grünen mit einer eigenen Kandidatur dagegen und schicken die Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini ins Rennen. Damit wollen sie die fehlende Vertretung der Westschweiz und der Frauen im SVP-Ticket thematisieren.

Zwei Männer, wenig Begeisterung

Mit ihrer Kritik am SVP-Ticket treffen die Grünen offenbar einen Nerv. Auch in der Blick-Community stösst das Duo auf wenig Begeisterung: In einer nicht repräsentativen Leserumfrage mit über 8000 Teilnehmenden sprechen sich 85 Prozent gegen eine Wahl von Thomas Aeschi oder Michael Graber aus. Nur 12 Prozent würden Aeschi bevorzugen, gerade einmal drei Prozent Graber.

Auch in den Kommentaren wird die Zusammensetzung des Tickets bemängelt. Martin Blapp findet, wichtige Kriterien seien bei der Auswahl missachtet worden: «Vertretung lateinische Schweiz? Nicht zwei Bundesräte aus dem gleichen Kanton, ja sogar gleicher Ortschaft!» Zudem seien beide Kandidaten «massiv polarisierende Personen». Noch deutlicher wird Leser Albin Pfister: «Selbst als SVP-Wähler finde ich dieses Ticket als Zumutung. SVP auf Krawall gebürstet!»

Auch die grüne Karte zieht nicht

Doch nicht nur das SVP-Ticket, auch die grüne Gegenkandidatur sorgt für kontroverse Reaktionen. «Im Vergleich dazu ist das Zweierticket der SVP wieder hochkarätig. Gute Strategie der Grünen. So ist man gerade wieder zufrieden mit dem Ticket der SVP, wenn man die Alternative betrachtet», witzelt etwa Johann Büchler.

Andere Leser stören sich am Anspruch der Grünen auf einen Sitz in der Landesregierung. Thomas Walter Meier schreibt: «Mit weniger als zehn Prozent der Wählerstimmen beanspruchen die Grünen einen Sitz im Bundesrat. Das zeigt einmal mehr die Selbstüberschätzung und ihr Demokratieverständnis.»

Ähnlich äussert sich Antonio Ceresa. «Passt es dem linken Parteispektrum nicht, missachtet man jedes ungeschriebene Gesetz, das man bei den eigenen Wahlen für sich beansprucht. Die Grünen hätten nach Wahlanteilen sowieso keinen Anspruch auf einen Bundesratssitz, und das ist auch gut so.» Für ihn ist klar: «Es ist nicht an den Grünen, zu entscheiden, welche Amtsträger die SVP zur Wahl stellt!»

Applaus für die Herausforderin

Doch Klopfenstein Broggini erhält auch Unterstützung. Bruno Huber schreibt etwa: «Lieber eine Grüne als ein Law-and-Order-Aeschi, der sich mit Polizisten rangelt!» René Widmer findet ebenfalls, die SVP brauche «eine Klatsche». Eine grüne Frau auf einem Sprengticket wäre für ihn durchaus eine Option.

Auch Felix Müller begrüsst die Kandidatur ausdrücklich: «Ich unterstütze die Bundesratskandidatin zu 100 Prozent. Ich gratuliere ihr für die Chuzpe, den SVPlern die Stirn zu zeigen. Es steht in der Bundesverfassung nirgends, dass es ein SVPler sein muss.»

Wie beurteilst du das SVP-Ticket und die grüne Gegenkandidatur? Diskutiere mit und teile deine Meinung in den Kommentaren!