Am Freitag gab die SVP-Fraktion ihr Ticket für die Bundesratswahl am 9. Dezember bekannt. Die Wahl soll sich zwischen Thomas Aeschi und Michael Graber entscheiden. Bei den linken Parteien sorgte dies für einen Aufschrei. Nun preschen die Grünen vor.

Darum gehts Die SVP-Fraktion nominiert Thomas Aeschi und Michael Graber für die Bundesratswahl am 9. Dezember

Die Grünen verzichten auf Hearings mit den beiden Kandidaten und bezeichnen sie als unwählbar

Am Montag wollen die Grünen an einer Medienkonferenz über ihr weiteres Vorgehen informieren

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Die Reaktion der Grünen am Freitag kam schnell und fiel heftig aus. Als die SVP‑Fraktion bekanntgab, den Nationalrat Michael Graber (45) und den Nationalrat und Fraktionspräsidenten Thomas Aeschi (47) zur Wahl als Bundesrat vorzuschlagen, teilte die Partei in einer Medienmitteilung postwendend mit, die Fraktion verzichte auf Hearings «mit den beiden unwählbaren SVP-Kandidaten». Als Grund schrieb sie: Wer sich im Bundeshaus mit den Sicherheitskräften anlege und die demokratischen Institutionen mit Füssen trete, habe nicht das Format für den Bundesrat. Heute, Montag, 14 Uhr, lädt sie zur Medienkonferenz, um ihren Schlachtplan bekannt zu geben.

Keine halbe Stunde später steht fest: Die Grünen nominierten Delphine Klopfenstein Broggini als Bundesratskandidatin. Die Grüne Nationalrätin aus Genf sitzt seit 2019 im Nationalrat. Mit dieser Kandidatur lasse man die Erpressung der SVP nicht zu, so Mazzone. Es gehe darum, eine echte Auswahl zu bieten, die den Sprachregionen gerecht werde und der mangelnden Vertretung der Frauen etwas entgegensetze. Delphine Klopfenstein Broggini schätzt Ihre Chancen als durchaus realistisch. Es gehe aber vor allem darum, eine echte Auswahl zu bieten.