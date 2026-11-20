Die SVP hat entschieden. Sie schickt Thomas Aeschi und Michael Graber ins Bundesratsrennen. Auf dem Papier ein Zweierticket, in Wahrheit eine Zumutung. Und langfristig für niemanden wirklich schlau. Der Wochenkommentar.

Die SVP geht mit ihrem Bundesratsticket all-in – alle können verlieren, auch sie selbst

Rolf Cavalli Chefredaktor Blick

Das hätten sich die beiden wohl selber nicht träumen lassen. Im Juni 2024 legten sich Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) im Bundeshaus mit Polizisten an. Jetzt stehen der Zuger und der Walliser gemeinsam auf dem Bundesratsticket. Es wird wegen ihrer Prügel-Vorgeschichte wenig schmeichelhaft auch «Hooligan-Ticket» genannt.

Die Nomination der SVP-Fraktion vom Freitagabend ist die wohl noch grössere Provokation.

Es ist nachvollziehbar, dass die SVP ihren Fraktionschef will. Aeschi ist kantig, dossierfest, verlässlich. Ausserhalb der Partei stösst laut Sotomo-Umfrage zwar kein Kandidat auf so viel Ablehnung wie er, doch ein SVP-Anführer polarisiert nun mal.

Aeschi und sein Alibikandidat

Das Problem ist Graber. Selbst an der eigenen Basis landet der Walliser Nationalrat als Kandidat auf dem letzten Platz. Doch das Kalkül der Fraktion ist: einer aus dem gleichen Holz wie Aeschi, den die anderen Parteien aber kaum für wählbar halten.

Das Parlament muss nun zwischen einem Ungeliebten mit Format und einem Unbekannten mit wenig Format entscheiden. Damit führt die SVP das Ticket ad absurdum. Dieses sollte verhindern, dass das Parlament einer Partei einen Bundesrat aufzwingt. Nicht, dass das Parlament gar nicht mehr wählen kann.

Aeschi/Graber ist faktisch ein Einerticket. Ehrlicher wäre, es so zu nennen. Einen Gefallen tut die SVP mit ihrem Vorgehen jedenfalls niemandem.

Sich selbst nicht. Sie riskiert, statt Aeschi die schwächere Figur in den Bundesrat zu bekommen.

Dem Parlament nicht. Entscheidet es seriös, wählt es trotz Kritik Aeschi. Nimmt es die Provokation an, wählt es aus Trotz Graber. Staatsmännisch wäre das nicht.

Der Demokratie nicht. Das Volk will einen starken, aber konsensfähigen Bundesrat. Es steht zur Konkordanz, nicht zu Spielchen und Drohungen mit Parteiausschluss. Und es hätte am liebsten Céline Amaudruz (47) gesehen. Frauen und Romandie hat die SVP gleich doppelt desavouiert.

Prügel einkalkuliert

Die SVP hält sich für bauernschlau mit ihrem Aeschi/Graber-Ticket. Sie weiss, dass sie jetzt von allen Seiten Prügel bezieht. Und gefällt sich in dieser Rolle. Von der grössten Partei, mit genug fähigen Leuten, dürfte man mehr erwarten als eine Provokation auf dem Niveau einer Rangelei im Bundeshaus.