Am Freitag entscheidet die SVP-Fraktion, wer aufs Bundesratsticket kommt. Laut einer repräsentativen Blick-Umfrage ist die Favoritin beim Schweizer Stimmvolk bereits klar. Unter SVP-Sympathisanten ragt jedoch ein anderer Kandidat heraus.

Darum gehts In einer repräsentativen Blick-Umfrage ist Céline Amaudruz mit über einem Viertel Zustimmung die Favoritin

Über 60 Prozent lehnen Thomas Aeschi im Bundesrat ab, bei SVP-Sympathisanten liegt er vorn

Der Bevölkerung ist eine Nomination aus der Romandie wichtiger als das Geschlecht

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Zweierticket oder Dreierticket? Eine Frau oder doch eine reine Männerriege? Die SVP-Fraktion muss sich bis am Freitagabend entscheiden, wen sie ins Rennen für die Nachfolge von Guy Parmelin (67) schickt.

Fraktionschef Thomas Aeschi (47) wird vermutlich gesetzt sein. Wer daneben Platz nimmt, ist auch eine strategische Frage. Soll der Zuger Nationalrat für die Vereinigte Bundesversammlung wählbarer erscheinen? Oder braucht es doch eine taugliche Alternative? Im ganzen Trubel nicht mitreden kann die Schweizer Stimmbevölkerung. Im Auftrag von Blick fühlte ihr das Meinungsforschungsinstitut Sotomo dennoch den Puls. Die Umfrage zeigt: Es gäbe eine klare Favoritin.

Nur bei der SVP ist Amaudruz nicht erste Wahl

Mehr als ein Viertel der Schweizer Bevölkerung will, dass die Genferin Céline Amaudruz (47) zur Bundesrätin aufsteigt. Sie liegt deutlich vor ihren Mitstreitern. Auf dem zweiten Platz versammelt sich ein Trio: Immerhin 14 Prozent sehen Fraktionschef Aeschi oder die Regierungsräte Pierre Alain Schnegg (63, BE) und Jean-Pierre Gallati (60, AG) in der Landesregierung.

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Das Schlusslicht bilden die Walliser. Die vereinte Zustimmung für Regierungsrat Franz Ruppen (55) und Nationalrat Michael Graber (45) ist gering. Das ändert sich auch nicht, wenn ins eigene Lager geblickt wird. Trotzdem kommt es zu einer klaren Kluft: Statt Amaudruz bevorzugen die SVP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten nämlich Aeschi. Kein Wunder: Bei den fürs Amt nötigen Fähigkeiten gewichten sie die Durchsetzungsfähigkeit deutlich höher als die restlichen politischen Lager.

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Wird das der unbeliebteste Bundesrat?

Aeschi hat sich in seiner Zeit als Fraktionschef nicht nur mit Ruhm bekleckert. Stur, forsch und sich auch nicht für ein Handgemenge mit der Bundespolizei zu schade – das sorgt ausserhalb der SVP durchaus für Antipathien. Zudem stammt er aus demselben Kanton, ja gar aus derselben Gemeinde wie der amtierende Verteidigungsminister Martin Pfister (63) – das beurteilt eine deutliche Mehrheit des Stimmvolks als kritisch.

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Folglich wollen auch über 60 Prozent den Zuger auf keinen Fall im Bundesrat sehen. Damit ist er mit grossem Abstand der unbeliebteste Kandidat. Céline Amaudruz, die vor allem in der eigenen Partei für Abwehrreaktionen sorgt, zieht nicht einmal halb so viel Unmut auf sich.

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Für eine faustdicke Überraschung sorgt jedoch die umgekehrte Frage. Regierungsrat Schnegg gilt bei den Schweizerinnen und Schweizern als der Kandidat, mit dem sie unabhängig vom eigenen Liebling am besten leben könnten. Besonders bei der Mitte und der FDP kommt der frühere Unternehmer aus dem Berner Jura gut an.

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Die SVP-Wähler kennen ihre eigenen Leute nicht

Acht Namen stehen der SVP-Fraktion zur Auswahl – nicht alle sind bei den Schweizerinnen und Schweizern gleich bekannt. Besonders überraschend: Die Kandidierenden sind ausgerechnet bei ihren Parteiwählern oft weniger bekannt als in anderen Parteien.

Während etwa der ehemalige SVP-Präsident Marco Chiesa (52, TI) bei über 90 Prozent der SP-Sympathisanten bekannt ist, kratzen sich im eigenen Lager bei seiner Namensnennung fast 30 Prozent am Kopf. Nur der Solothurner Aussenseiter Rémy Wyssmann (59) ist der SVP-Gefolgschaft geläufiger als den restlichen Lagern – auch wenn auf tiefem Niveau. Muss die Sünneli-Partei etwa bald zum Nachhilfeunterricht laden?

Die Frauenfrage spaltet die Lager

Stellt sich bei Amaudruz grundsätzlich die Frauenfrage? Sie wäre für die SVP die erste von der Partei gebilligte Bundesrätin. Doch das Geschlecht allein reicht nicht: Die Genferin musste sich auch von links einige Kritik anhören.

Trotzdem: Für die Mehrheit der Sympathisantinnen und Sympathisanten von links bis Mitte ist es wichtig, dass zumindest eine Frau auf dem Ticket landet. Das pure Gegenteil zeigt sich bei der SVP: Nicht einmal ein Viertel schert sich um eine weibliche Vertretung.

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Noch wichtiger als das Geschlecht ist der Stimmbevölkerung, dass für die Nachfolge des Waadtländers Parmelin auch jemand aus der Romandie nominiert wird. Wenig überraschend öffnet sich bei dieser Frage der Röstigraben am deutlichsten. Dementsprechend sind auch die deutschsprachigen Kandidaten in der Deutschschweiz beliebter als in der Romandie und umgekehrt. So setzt sich die Westschweiz besonders stark für ein Zweierticket Amaudruz/Schnegg ein.

Zugleich wehrt sie sich deutlich stärker gegen eine Wahl von Marco Chiesa. Es scheint also, dass eine mögliche Nomination des Tessiners den französischsprachigen Teil der Schweiz besonders zu erzürnen droht. Der Grund liegt auf der Hand: Er gilt als direkter Konkurrent für einen Westschweizer Platz auf dem Fraktionsvorschlag.

Risiko Sprengkandidat

Was passiert, wenn das SVP-Ticket die Bundesversammlung nicht zu überzeugen vermag? Ob etwa Amaudruz dann wirklich nominiert wird, ist nämlich äusserst fraglich. Und bei vielen Linken ist gar der Wunsch da, dass schliesslich jemand ausserhalb des offiziellen Kandidatenfelds den freien Bundesratssitz ergattert.

Würde plötzlich eine Sprengkandidatin oder ein Sprengkandidat gewählt und nähme das Amt an, drohten Konsequenzen – sofern sie oder er denn überhaupt SVP-Mitglied wäre. Seit der Schockwahl von Eveline Widmer-Schlumpf (70) vor fast 20 Jahren ist in den Statuten der Partei festgelegt, dass die Person sofort aus der Partei ausgeschlossen würde.

In der Umfrage widerspiegelt sich das Trauma von dazumal jedoch nur bedingt: Zwar fordert die SVP-Basis als einziges politisches Lager grossmehrheitlich, dass bei der Wahl ein Ticketzwang gelten soll. Für den Parteiausschluss gibt es jedoch nicht mal bei ihr eine Mehrheit. Heisst: Abweichler sind grundsätzlich unerwünscht – aber um Vergebung sollen sie gegebenenfalls bitten dürfen.

Die repräsentative Umfrage wurde vom 13. November bis 17. November 2026 durchgeführt. Insgesamt wurden die Antworten von 25’839 Personen aus der deutsch- und französischsprachigen Schweiz verwendet und nach Geschlecht, Alter, Bildung, politischer Orientierung und Sprachregion gewichtet. Der Fehlerbereich liegt bei ± 1,4 Prozentpunkten.