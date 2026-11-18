Acht Kandidierende stehen für die Nachfolge von SVP-Bundesrat Guy Parmelin parat. Derzeit ist offen, wer es neben Fraktionschef Thomas Aeschi aufs offizielle Ticket schafft. Am Freitag kommts zum Showdown.

Darum gehts Für die Parmelin-Nachfolge liegen acht Bewerbungen auf dem Tisch

Fraktionschef Thomas Aeschi dürfte fürs offizielle Ticket nominiert werden, ansonsten ist das Rennen offen

Am 20. November kommt es in Bundesbern zum Showdown

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die SVP-Findungskommission hat sich länger Zeit gelassen als geplant, doch nun erklärt sie alle acht Kandidierenden für wählbar: Fraktionschef Thomas Aeschi (47, ZG), die Nationalräte Céline Amaudruz (47, GE), Michael Graber (45, VS) und Rémy Wyssmann (59, SO), ebenso Ständerat Marco Chiesa (52, TI) sowie die Regierungsräte Jean-Pierre Gallati (60, AG), Pierre Alain Schnegg (63, BE) und Franz Ruppen (55, VS). Sie alle bleiben im Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin (67).

SVP-internes Hauen und Stechen

Damit geht das parteiinterne Hauen und Stechen in die Schlussrunde. Am Freitag nominiert die 74-köpfige Fraktion ihre Favoriten. Hört man sich bei den SVP-Parlamentariern um, ist Fraktionschef Aeschi als offizieller Kandidat praktisch gesetzt. Er sei ein intelligenter Chrampfer, der seine Dossiers im Griff habe. «Er hat sich in den letzten Jahren viel Respekt erarbeitet», sagt ein Nationalrat. Eine Nicht-Nomination käme einem Affront gleich.

Wer es neben Aeschi aufs Ticket schafft, ist offen. Erst recht, wenn sich die Fraktion für ein Zweierticket ausspricht, wie dies der Fraktionsvorstand nun empfiehlt. Für die Rennleitung ist klar, dass sie der Bundesversammlung nur ein Duo zur Auswahl bieten will. So lässt sich nämlich besser gewährleisten, eine möglichst linientreue SVP-Vertretung in die Landesregierung zu hieven. Allerdings drängen die Romands auf ein Dreierticket, um so die Chancen von Amaudruz zu wahren.

Trio mit Erfolgsaussichten

Die grössten Erfolgsaussichten werden allerdings dem Trio Chiesa, Graber und Schnegg zugeschrieben. Der frühere SVP-Chef Chiesa gilt als umgänglich und habe sich selbst als Parteipräsident keine Feinde geschaffen. Er könnte für eine Überraschung sorgen, wenn er die Romands hinter sich vereinen kann. Fällt Amaudruz vorzeitig aus dem Rennen, könnte Chiesa ihre Stimmen erben. Hinter den Kulissen laufen derartige Planspiele bereits, wie zu hören ist. Nicht ohne Grund: Chiesa pflegte als Parteichef einen guten Draht in die Westschweiz und hat dereinst auch dort studiert. Er könnte den Lateiner-Flügel abdecken.

Graber hat ebenfalls gute Karten. Er sitzt in der Parteileitung und gilt als cleverer Typ, dem auch etwas Lausbübisches anhafte. Mehrere SVPler würden für ihn weibeln, heisst es. Er könnte es auch aus taktischen Überlegungen aufs Ticket schaffen: Da er in der Bundesversammlung auf mehr Widerstand als Aeschi stossen dürfte, könnte er als Steigbügelhalter für den Zuger fungieren.

Auch Schnegg wird öfters als Option genannt, würde er doch den welschen Anspruch abdecken. «Er geniesst einen guten Ruf», sagt ein Parlamentarier. Sein Alter von bald 64 Jahren könnte ihm sogar zum Vorteil gereichen: Weil nicht mit einer allzu langen Amtszeit zu rechnen sei, könnten jene für Schnegg stimmen, die später auf das Bundesratsamt aspirieren.

Unerwartete Dynamik kann alles verändern

Abschreiben darf man die übrigen Kandidierenden allerdings nicht. Manche Parlamentarier sehen auch Ruppen oder Wyssmann im Vorteil. Für den zweiten Ticketplatz sei das Rennen daher völlig offen, sagt ein Nationalrat. «Bei so vielen Kandidaten kann plötzlich eine ganz unerwartete Dynamik entstehen», betont ein anderer SVP-Mann.

In den beiden letzten Tagen dürften die Drähte jedenfalls nochmals heisslaufen. Von Gallati wird erzählt, dass er allen Fraktionsmitgliedern ein E-Mail mit seiner Handynummer geschickt habe. Helfen dürfte ihm dies aber nicht, habe er doch «zu oft gegen die eigene Partei geschossen».

Am Freitag treffen sich SVP-Parlamentarier um 13.30 Uhr im Bundeshaus zur Nominationssitzung. Den Kandidierenden werden je rund 15 Minuten eingeräumt, um sich zu präsentieren und Fragen zu beantworten. Wer bei diesen Hearings punktet, kann auch am Freitag noch die entscheidenden Stimmen holen. Der Showdown bleibt spannend.