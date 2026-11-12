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Was ist da los?
SVP-Findungskommission braucht mehr Zeit

Eigentlich wollte die SVP-Findungskommission am Freitag ihre Empfehlungen für die Parmelin-Nachfolge abgeben. Der Entscheid soll nun erst nächste Woche fallen. Das wirft Fragen auf.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Noch ist offen, wen die SVP für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin aufs Ticket setzt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Die SVP-Findungskommission braucht mehr Zeit für die Kandidatenkür
  • Acht Kandidierende werden genau unter die Lupe genommen
  • Die Fraktion nominiert am 20. November
Ruedi Studer, Ringier
Ruedi StuderBundeshaus-Redaktor

Acht Kandidierende streiten sich bei der SVP um die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin (67). Während Fraktionschef Thomas Aeschi (47) für das offizielle Ticket gesetzt scheint, ist das Rennen um weitere Plätze offen.

Eigentlich wollte die Findungskommission unter alt Nationalrat Caspar Baader (73) am Freitag entscheiden, welche Kandidaten sie zur Nomination empfiehlt. Doch daraus wird nun nichts. «Wir haben den Entscheid auf nächste Woche vertagt», bestätigt Baader gegenüber dem Onlineportal Watson. An welchem Tag die Entscheidung nun fallen soll, könne er noch nicht nennen. «Wir werden den Fraktionsvorstand direkt informieren.»

Gründe bleiben unklar

Baader hält sich bedeckt, warum es zur überraschenden Verzögerung kommt. Klar ist, dass die Findungskommission die Kandidaturen genau unter die Lupe nimmt, um unangenehme Überraschungen wie einst 2011 bei der Kandidatur des mittlerweile verstorbenen SVP-Politikers Bruno Zuppiger zu verhindern. Dieser musste seine Kandidatur zurückziehen, nachdem eine Anklage auf Veruntreuung einer Erbschaft publik wurde. Später wurde Zuppiger vom Bezirksgericht Zürich tatsächlich verurteilt.

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Mit dem Aufschub stellt sich nun die Frage, ob auch der eine oder andere aktuelle Kandidat Leichen im Keller hat. Oder noch Belege erbringen muss, dass dem nicht so ist. SVP-intern wurde jedenfalls schon früher gespöttelt, dass es beim jetzigen Kandidatenfeld bis zum offiziellen Nominationstermin am 20. November noch den einen oder anderen Rückzieher geben könnte. Man darf also gespannt sein.

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