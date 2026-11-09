Nach anfänglichem Zögern sagt Thomas Aeschi Ja: Der Zuger SVP-Nationalrat will Bundesrat werden. Doch seine Kandidatur polarisiert unsere Leserschaft: Während viele scharfe Kritik üben, hat Aeschi auch Unterstützer.

Darum gehts Thomas Aeschi kandidiert nach anfänglichem Zögern definitiv für den Bundesrat

Die SVP Kanton Zug hatte ihn bereits nominiert, seine Zusage stand zunächst aber aus

Seine Kandidatur polarisiert: In der Leserschaft gibt es sowohl scharfe Kritik als auch deutliche Unterstützung.

Eva Kunz Senior Community Editorin

Nun ist endlich klar, ob Thomas Aeschi (47) will oder nicht: Gegenüber Blick hat der SVP-Fraktionschef seine Kandidatur um die Nachfolge von Guy Parmelin am Wochenende bekannt gegeben. Die SVP Kanton Zug hatte Aeschi bereits am letzten Tag der Bewerbungsfrist nominiert. Ob er die Kandidatur tatsächlich annehmen würde, liess er zunächst jedoch offen. Sein langes Zögern erklärt Aeschi mit dem Wunsch nach Bedenkzeit: Er habe den Entscheid mit Familie, Freunden und politischen Weggefährten besprechen wollen.

Im Hinblick auf ein Amt als Bundesrat setzt er klare Akzente: Sein Fokus als Bundesrat würde auf der Innenpolitik liegen. Besonders im Asyl- und Migrationsbereich sieht er «viel Handlungsbedarf» und signalisiert ausdrücklich Bereitschaft, das Justizdepartement zu übernehmen. Seine 15 Jahre im Nationalrat und neun Jahre als Fraktionschef sieht er als beste Vorbereitung für das Amt.

Doch Aeschi ist nicht allein: Insgesamt acht SVP-Politiker sind im Rennen um das Amt als neuer Bundesrat. Neben möglichen Konkurrenten wie Franz Ruppen, Pierre Alain Schnegg und Marco Chiesa muss Aeschi vor allem die eigene Partei überzeugen. Am 20. November bestimmt die SVP-Fraktion ihr Ticket. Die Wahl findet am 9. Dezember statt.

Leserschaft überwiegend skeptisch

In der Community sind die Reaktionen auf Aeschis Kandidatur durchwachsen. Der Tenor ist überwiegend misstrauisch bis entschieden kritisch. «Vielleicht hat Herr Aeschi das nötige Rüstzeug», kommentiert Heinz Seyfried. Für das Amt des Bundesrats sei nicht in erster Linie eine Politik strikt nach Parteilinie gefragt, sondern vielmehr die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen und einen konstruktiven Dialog zu führen. «Da bin ich mir bei Herrn Aeschi nicht so sicher.»

Auch Stefan Kappeler ist der Meinung, dass zwischen der Rolle als Parteichef und der Rolle als Bundesrat zu differenzieren ist: «Für die SVP reicht er gut, für die ganze Schweiz aber niemals.» Oswin Welter zeigt sich ebenfalls skeptisch: «Ist mir nicht geheuer mit Thomas Aeschi», schreibt er. Er sei ihm suspekt. «Er mag ein Mann mit viel fundiertem Wissen sein. Aber als Bundesrat lieber nicht. Aeschi ist ein Hardliner und viel zu parteilastig. Halte von ihm nicht viel.»

Erinnerung an Zwischenfälle

Jil Mächler erinnert derweil an vergangene Zwischenfälle in Aeschis Historie als Politiker: «Das nötige Rüstzeug mag er ja vielleicht haben. Doch fehlt es ihm ganz entschieden an Anstand, Respekt und Stil.» Als Beispiel nennt Mächler das Handgemenge mit der Bundespolizei 2024, auf einer Treppe im Bundeshaus. «Das war dermassen unterirdisch!» Auch Ernst Hauser hat die Vorfälle rund um Aeschi nicht vergessen: «Braucht es einen politischen Wadenbeisser im Bundesrat, der davonläuft, wenn ihm Schüler kritische Fragen stellen? Sogar die SVP hat Besseres zu bieten.»

Aldo Sebrino geht mit seinem Kommentar auf die Metaebene. «Bemerkenswert, dass die SVP immer hinterherhinkt: In den USA hat man genug von der stockkonservativen Politik der Republikaner, die vor allem für die oberen Zehntausend politisiert. Und die SVP schickt genau einen solch rückwärts gerichteten und biederen Aeschi ins Rennen.» Gianni Tacchella hat ebenfalls Bedenken: «Diese Wahl wäre ein herber Rückschlag für unser Demokratie-Denken. Und kein gutes Beispiel für unsere Jungen.»

Aeschi hat auch viele Fans

In der Community gibt es aber durchaus auch positive Stimmen zur Kandidatur des SVP-Fraktionschefs. «Aeschi ist der einzig wählbare Kandidat der SVP», schreibt Franz Rüttimann. «Er ist zwar nicht Jedermanns Liebling, hat Ecken und Kanten – aber genau solche Leute brauchen wir endlich in der Regierung, zumal wir ‹gmögige› Mittelmässigkeit schon zur Genüge haben.»

David Menzi bläst ins selbe Horn: «Ich denke, er wäre eine gute Wahl. Dass die Linken ihn nicht wollen, ist klar.» Menzi ist sich sicher, dass Aeschi als Bundesrat durchgreifen und konsequent Verantwortung zeigen würde. «Ja, der/die fähigste Person in den Bundesrat», schreibt Edith Moser. «Aeschi wäre sicher fähig und international erfahren. In dieser globalisierten Welt brauchen wir gerade diese Qualitäten und Erfahrungen am dringendsten!»

Hoffnungsvoller Blick auf Bundesratswahl

Auch für Heinz Hostettler ist Aeschi klar ein Favorit: «Endlich ein wählbarer Bundesrat. Ich würde somit ein Viererticket mit Aeschi, Glarner, Graber und Wyssmann dem Nationalrat präsentieren, hochkarätiger geht es definitiv nicht mehr!»

Hansruedi Niederer zeigt sich über die News ebenfalls erfreut: «Gratuliere, Herr Aeschi. Sie wären wohl der beste Bundesrat seit langer Zeit.» Josua Arnold geht da mit: «Aeschi ist der einzige brauchbare Kandidat. Hoffentlich wird er gewählt.»