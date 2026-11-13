Aeschi plus Alibikandidat? Das gefährliche Spiel der SVP

Wer kommt neben Fraktionschef Thomas Aeschi aufs Bundesratsticket? Wenn die SVP den bequemsten Begleiter wählt, riskiert sie, was der SP passiert ist: Ein braver Parteisoldat ohne Gewicht im Bundesrat. Dabei gäbe es eine starke Lösung. Der Wochenkommentar.

Darum gehts Die SVP-Fraktion entscheidet über das Ticket zur Nachfolge von Guy Parmelin (67)

Thomas Aeschi gilt als gesetzt, umkämpft ist der Platz neben ihm

Ein Aussenseiter könnte Aeschi besonders gefährlich werden

Rolf Cavalli Chefredaktor Blick

Kommenden Freitag entscheidet die SVP-Fraktion, wen sie für die Nachfolge von Guy Parmelin (67) nominiert. Sieben Männer und eine Frau stehen zur Wahl. Bei einem Zweier- oder Dreiervorschlag gibt es rechnerisch 84 Möglichkeiten.

Eine riesige Auswahl! Auf dem Papier. Mit seiner späten Kandidatur hat Fraktionschef Thomas Aeschi (47) den Spielraum drastisch verkleinert. Er dürfte kaum antreten, um sich von den eigenen Leuten aussortieren zu lassen. Aeschi ist so gut wie gesetzt.

Umso härter wird darum gerungen, wer neben ihm aufs sogenannte Ticket kommt. Für das Aeschi-Lager zählt: Mit wem hat der Zuger im Parlament die besten Chancen?

Das «Hooligan»-Ticket

Hoch im Kurs steht das «Hardliner-Ticket» mit dem Walliser Nationalrat Michael Graber (45). Böse Zungen im Bundeshaus nennen es «Hooligan-Ticket». Im Juni 2024 gerieten die beiden beim Besuch des ukrainischen Parlamentspräsidenten mit Bundespolizisten aneinander.

Das Kalkül: Stellt die SVP ideologische Zwillinge auf, wählt das Parlament eher den profilierteren Aeschi. Und falls es doch Graber wird, bekommt die Partei wenigstens einen Bundesrat, der keinen Millimeter von ihrer Linie abweicht.

Aeschi mit Begleitschutz

Die Alternative wäre ein softerer Begleiter wie Marco Chiesa (52) oder Franz Ruppen (55). Doch damit steigt das Risiko, dass das Parlament den vermeintlichen Alibikandidaten wählt. Die SVP hätte ihren Favoriten verloren und wäre im Bundesrat schwächer vertreten.

Die SVP-Spitze verweist vorsorglich auf die SP. Die schickte 2023 mit Beat Jans (62) und Jon Pult (42) zwei klar linke Kandidaten ins Rennen. So wollte sie verhindern, dass die Bürgerlichen einen eingemitteten Sozialdemokraten wählen. Die Parteilinie war gesichert. Doch der Preis ist hoch: Jans und Elisabeth Baume-Schneider (62) haben Mühe, sich neben den Alphatieren Albert Rösti und Karin Keller-Sutter Gewicht zu verschaffen.

Will die SVP ebenfalls einen schwachen Parteisoldaten im Bundesrat riskieren?

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Mutiger wäre eine Auswahl starker Persönlichkeiten. Ein klares SVP-Profil bringen alle acht mit. Neben Aeschi stechen zwei heraus: die Regierungsräte Pierre Alain Schnegg (63) und Jean-Pierre Gallati (60).

Der Gesundheitsdirektor Schnegg gilt als führungsstark und will als Bernjurassier die Romandie vertreten. Für das Aeschi-Lager hat er einen taktischen Vorzug: Als konservativer Freikirchler dürfte er bei Liberalen und Linken auf Vorbehalte stossen. In den Hearings werden sie genau wissen wollen, wie er zu Homosexualität, Abtreibung und der Rolle der Frau steht. In seiner Gemeinde für Christus dürfen Frauen keine Leitungsämter übernehmen.

Eine wirklich starke Auswahl

Dem Aargauer Gesundheits- und Asyldirektor Gallati räumen viele keine Chancen ein. Mit seinem Nein zur Neutralitäts-Initiative hat er es sich mit den Blochers verscherzt, mit seinem Ja zum Covid-Gesetz mit anderen Parteifreunden. Dabei unterstützten auch Kollegin Natalie Rickli (49) in Zürich und Schnegg in Bern das Gesetz.

Gemessen an seiner Eignung müsste Gallati weit vorn stehen. Bei den SVP-Kernthemen ist er ein Hardliner: tiefe Steuern, harte Asylpolitik, starke Armee. Ich habe ihn als Chefredaktor der «Aargauer Zeitung» aus der Nähe erlebt. Gallati hat seine eher links geprägte Verwaltung auf Kurs gebracht. Er vertritt auch unbequeme Entscheide gegen den Strom. Das verschafft ihm Respekt über die Partei hinaus, aber auch Gegner in allen Lagern.

Gerade deshalb könnte er Aeschi gefährlich werden. Ihn aus taktischen Gründen auszusortieren, wäre ein Zeichen von Schwäche.

Nur einer, der spurt, bringt nichts

Und die Frauen? Céline Amaudruz (47) schien wie geschaffen für eine Kandidatur aus der Romandie. Doch Parteikollegen stiessen sie vom Sockel. Nun fehlt der grössten Partei des Landes eine Kandidatin, hinter der sie mit Überzeugung steht.

Wer bei den Frauen versagt, sollte wenigstens bei den verbliebenen Männern Mut zeigen: zwei starke, eigenständige Persönlichkeiten nominieren statt eines Favoriten mit Begleitschutz. Eine selbstbewusste Partei will einen Bundesrat, der etwas bewirkt. Nicht bloss einen, der spurt.